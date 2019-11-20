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48 milyon adet çipli kimlik kartı dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- "Biz 48 milyon adet dağıttığımız Kimlik Kartını daha fazla kullanmak istiyoruz. Artık Kimlik Kartınız varsa diğer kartlara ihtiyacınızın olmaması gerekiyor. Amaçlarımızdan birisi cüzdanlarımızı küçültmek"
 20 Kasım 2019 20:32
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48 milyon adet çipli kimlik kartı dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Biz 48 milyon adet dağıttığımız Kimlik Kartını daha fazla kullanmak istiyoruz. Artık Kimlik Kartınız varsa diğer kartlara ihtiyacınızın olmaması gerekiyor. Amaçlarımızdan birisi cüzdanlarımızı küçültmek." dedi.

Koç, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ikinci gününün son panelinde yaptığı konuşmada, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin görevleri hakkında bilgi vererek, dijital dönüşümün hızının ve etkisinin eskiye oranla daha fazla olduğunu söyledi.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, değişim ve dönüşüm arasında kamuda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Koç, yenilikçi teknolojileri kullanarak sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını önemsediklerini, burada insanın öncelikli faktör olduğunu dile getirdi.

Koç, kamudaki dijitalleşme çalışmalarının 2008'de başladığını aktararak, "e-Devlet'e 2008 yılında sadece 5 bin giriş vardı, 120 hizmetimiz var. Kasım ayı itibarıyla sistemimize 1 milyar girişi sağlamış olduk. 6 bin 500'e yakın hizmetimiz var. Bu yeterli mi? Değil. Vatandaşımıza dokunan hizmetler vermek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istediklerini anlatan Koç, kamu olarak bazı yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasını destekleyeceklerini söyledi.

Koç, Ulusal Veri Sözlüğüne değinerek, 2020'nin ortasına doğru bu sözlüğü oluşturmuş olacaklarını dile getirdi.

Kamu için veri merkezi çalışması başlattıklarını vurgulayan Koç, "Her kamu kurumumuz ne yazık ki veri merkezlerini hem siber güvenlik anlamında hem de işletim anlamında istediğimiz kalitede yönetemiyor. 2020 çalışmalarımızda bu veri merkezi çalışmamız önemli yer tutacak." dedi.

Koç, yeni Kimlik Kartı'nın kullanışlı olduğunu belirterek, "Biz 48 milyon adet dağıttığımız Kimlik Kartını daha fazla kullanmak istiyoruz. Artık Kimlik Kartınız varsa diğer kartlara ihtiyacınızın olmaması gerekiyor. Amaçlarımızdan birisi cüzdanlarımızı küçültmek." diye konuştu.

Ali Taha Koç, e-Devlet üzerinden banka hesabının olup olmadığının görülmesini amaçladıklarını, bunun ilk yapacakları işlerden biri olduğunu belirtti.

- "Bizden gittiği kadar dışarıdan da gelen olsun isteriz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ise yetenekli insanların tarih boyunca mobil olduklarını ve gidip başka kültürleri tanıdıklarını aktararak, "Bizden gittiği kadar dışarıdan da gelen olsun isteriz." dedi.

Kamuda çalışanların şikayetlerini ölçmek için anket hazırladıklarını anımsatan Atay, anket sonuçlarında en çok şikayet edilen konunun zannedildiği gibi ücret olmadığını söyledi.

Atay, "Anket sonuçlarında ücret, kamudaki memnuniyetsizlik kriterleri arasında 5 ya da 6. sıradaydı. Hiçbir şey zannettiğimiz gibi değilmiş. Büyük data bize doğruları söylüyor." ifadelerini kullandı.

Kamudaki insan kaynağına ilişkin soru üzerine Atay, "2021 yılına geldiğimizde kamuda pek çok sektörde, özel sektör ile rekabet edebilir hale geleceğiz. Şu anda bu savunma sanayisinde başladı. Üniversitelerimizin en başarılı çocukları kamunun savunma sanayi şirketlerini tercih eder hale geldi. Aynı şeyi diğer sektörlerde de göreceksiniz." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı
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