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Sınır hattının fedakar öğretmenleri

Kilis'te, Suriye sınırının sıfır noktasında görev yapan öğretmenler, terör saldırılarının olduğu dönemde bile öğrencilerinin eğitimlerinden geri kalmaması amacıyla cansiperane çalışma ortaya koydu.
 20 Kasım 2019 20:41
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Sınır hattının fedakar öğretmenleri

Kilis'te sınır hattındaki köy okullarında çalışan öğretmenler, zaman zaman zor şartlar altında kalsalar da öğrencilerini büyük bir azimle geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Kilis'e gelen anaokulu öğretmeni Fatma Duman ile sınıf öğretmenleri İlknur Karagöz ve Sibel Özay, sınır hattında fedakarca görev yapan öğretmenler arasında yer alıyor.

Terör saldırılarının olduğu dönemlerde bile öğrencilerinin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gayret gösteren öğretmenler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla rahat bir nefes aldı.

Öğretmenler, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve köy sakinlerinin desteğiyle okulların fiziki eksikliklerinin tamamlanmasını da sağladı.

Anaokulu öğretmeni Fatma Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Kilis'e atandığını ve merkeze bağlı Gözkaya köyünde görev yaptığını söyledi.

Sınırın sıfır noktasında bir köyde görev yapmanın bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini anlatan Duman, "Köyümüz sınırdaki Darmık Dağı eteklerinde bulunuyor. Buraya gelirken aklımızda şüphelerimiz vardı. Zor günler yaşadık ama Zeytin Dalı Harekatı ile rahat bir nefes aldık." dedi.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen harekat sırasında gelen sesler nedeniyle çocukların korkmamaları için dikkatlerini farklı yönlere çekmeye çalıştıklarını aktaran Duman, "Çocuklar sesleri duymasın diye müzik açıp dans ettiğimiz oluyordu. Zorlu bir süreçti ama ordumuz sayesinde hepsini atlattık." diye konuştu.

"Evimiz gibi kıymet verdik buraya"

Sınıf öğretmeni İlknur Karagöz da 4 yıldır Suriye'nin Azez ilçesi sınırındaki Kilis'in Ekincik İlkokulu'nda görev yaptığını söyledi.

Atamaların açıklandığı gün eşi ve çocuklarıyla gece köye gelip muhtardan okulun anahtarını aldığını anlatan Karagöz, "Heyecanla ellerim titreyerek okulun kapısını açtım. Halen aynı heyecanla görev yapabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Birleştirilmiş sınıflı okulda birinci sınıftan 4. sınıfa kadar 19 öğrenciye eğitim veren Karagöz, geçmişte zor şartlarda eğitim vermek zorunda kaldıklarını ancak Fırat Kalkanı Harekatı sonrası hem öğrencilerinin hem de kendisinin rahata kavuştuğunu dile getirdi.

Karagöz, vatan için her vatandaşa bir görev düştüğünü anlatarak, "Biz öğretmenlerin görevi zor şartlar altında bile olsa eğitim-öğretimi aksatmamaktır. Biz bunu öğrencilerimizle çok güzel bir şekilde her durumda başarıyoruz." diye konuştu.

Karagöz, okul binasını da onardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuz eskiydi. Yoğun yağışlardan dolayı çatıda akma ve boya gibi bazı fiziki yetersizlikler bulunmaktaydı. Gerekli yerlere başvurarak okulumuzu güzelleştirmeye çalıştık. Her şeyi öğrencilerimle birlikte yaptım. Sıraları birlikte taşıdık. Kara tahtayı söküp yeni bir beyaz tahta monte ettik. Okul dışını üniversiteli gençlerle renklendirdik. Evimiz gibi kıymet verdik buraya."

Şehit asker adına kütüphane kurdular

Kilis'in Afrin sınırındaki Hisar köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Sibel Özay da Zeytin Dalı Harekatı sırasında öğrencilerinde yoğun şekilde vatan, bayrak ve asker sevgisi oluştuğunu anlattı.

Özay, teneffüslerde askerlerle karşılaştıklarında onları bayraklarla selamladıklarını, çeşitli marşlar ve şarkılar söylediklerini belirtti.

Öğrencilerinin askerlere yazdıkları mektupları kendi elleriyle götürdüğünü aktaran Özay, "Sosyal medya aracılığıyla başlattığımız kampanyayla harekatta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç adına okulda bir kütüphane kurduk." dedi.

Özay, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla meslektaşı Sümeyya İşlek ile kolları sıvadıklarını boya, sıra ve tahta bakımlarını tamamlayıp hayırseverlerin de desteğiyle öğrencilerine bot, mont ve kırtasiye malzemesi temin ettiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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