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Çanakkale'de açığa alınan 2 öğretmen göreve dönecek

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kaymakam Sercan Gökdemir'i ziyaret etti. Yıldırım, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle açığa alınan 2 öğretmenin göreve döneceğini söyledi.
 20 Kasım 2019 20:53
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Çanakkale'de açığa alınan 2 öğretmen göreve dönecek

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kaymakam Sercan Gökdemir'i ziyaret etti. Yıldırım, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle açığa alınan 2 öğretmenin göreve döneceğini söyledi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, meydandaki kalabalığa megafondan seslenerek, ilçedeki 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzlukları hatırlattı, sorumluların bulunmasını istedi. Açığa alınan 2 öğretmenin de görevlerine iade edileceğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu

İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası programı çerçevesinde okullarda düzenlenen Atatürk ve Uygarlık konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması için okullara gönderilen resmi belgede, 'anma' yerine 'bayram' denilmesi tepkilere neden olmuştu. Bu konuda işlem yapılması istenmiş ve tepkiler üzerine gerekli soruşturmanın açılması sağlanmıştır. Tüm uyarılarımıza rağmen, Bayramiç ilçesinde yaşanılan olumsuzluklardan ders çıkarmayan ve gerekli önlemleri almayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi sorumluluk dahilindeki organizasyonun teknik alışkanlıklarını başka kurumlara yükleyerek, yaşanan sürecin üstünü örtüp, işleri siyasi bir çekişmeye vardırmıştır. Malasef 10 Kasım Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 81. yılında ilçemizdeki resmi anma törenlerinde sirenlerin 5 dakika erken çalması ve hatalı olduğu anlaşılınca saat 09.05'te törenin tekrar edilmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Tören yöneticisi Eğitim İş üyesi Duygu Atabey ile Eğitim Bir-Sen üyesi sunucu öğretmen Halil Akgün tören programını icra etmeye ve işlerini gerektiği gibi yapmaya çalışmış, görevlendirlmiş öğretmenlerdir. 10 Kasım törenlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle soruşturma kapsamında ne yazık ki; 657 DMK'nın 137. ve 138. maddelerine göre soruşturmanın selamati gerekçesiyle öğretmen Duygu Atabey ve Halil Akgün açığa alınarak asıl sorumlular göz ardı edilmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Duygu Atabey ile Halil Akgün öğretmenlerin öğrencilerine kavuşturulmasını talep ediyoruz. Duygu ve Halil öğretmen yalnız değildir.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir ile yaptıkları görüşmede, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar öğretmenler Duygu Atabey ve Halil Akgün'ün görevlerine iade edileceği müjdesini verdiğini söyledi.
DHA
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