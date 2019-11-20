Omnibus hesaplarla ilgili hukuki altyapı tamamlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu açıklamasına göre, Omnibus hesaplara imkan sağlayan tebliğin haziran ayında yürürlüğe girmesinin ardından bu hesaplara ilişkin vergi tevkifat ve bildirim esaslarını belirleyen tebliğ de 20 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yabancı merkezi saklama kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda tek bir havuz hesabı (omnibus hesap) açarak Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile ilgili işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirecek. Kuruluşların bu hesaplardan gerçekleştirdikleri işlemlerde tevkifat ve bildirim zorunluluğu bulunmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, hukuki altyapının tamamlanmasıyla birlikte gelecek dönemde yabancı merkezi saklama kuruluşlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda omnibus hesap açma başvurusunda bulunmasını beklediklerini belirtti.

Omnibus hesaplar ile yabancı yatırımcıların DİBS'lere doğrudan erişiminin kolaylaşacağını aktaran Arıkan, "Omnibus hesaplar sayesinde TL cinsinden ihraç edilen DİBS'ler yabancı merkezi saklama kuruluşlarının sağladıkları teminat hizmetlerinde kullanılabilecek. Böylelikle Borsa İstanbul Borçlanma Piyasası'nda işlem hacmi ve likiditenin artırılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yabancı merkezi saklama kuruluşları arasında kurulacak hesap ilişkisiyle sermaye piyasalarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonu gelişecektir." değerlendirmesinde bulundu.