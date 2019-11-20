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Kariyer planlamasını değiştirecek 'ismi duyulmamış' meslekler

Kariyer rehberlik uzmanı Tolga Bahadır Şimşek tarafından yürütülen araştırma projesinde, bundan sonraki 20 yıldan 50 seneye kadar geçecek süreçte, şimdilerde hiç ismi duyulmamış mesleklerin öne çıkacağını ortaya koydu.
 20 Kasım 2019 21:01
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Kariyer planlamasını değiştirecek 'ismi duyulmamış' meslekler

Kariyer rehberlik uzmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek'in yürütücülüğündeki proje, Bursa, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'daki 200 okulda 3 bin öğrenciyle saha araştırması yapılarak tamamlandı.

Bilimsel çalışma sonucunda varılan bulgulara göre, en geç 50 yıl sonra uzay doktorluğu, hemşireliği ve turist rehberliği, hologram tasarımcılığı, soyu tükenmiş türler uzmanlığı, bilgi mühendisliği gibi meslekler icra edilecek.

Tolga Bahadır Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 3000 öğrencinin yanı sıra ailelerle de iletişim kurduklarını, seminer ve söyleşilerde bir araya geldiklerini söyledi.

"Revaçta olan mesleklerin yüzde 70'inin önemi büyük ölçüde azalacak"

Araştırmalarında ilginç sonuçlara ulaştıklarını belirten Şimşek, bu yıl ilkokula başlayan çocuklar üniversite çağına geldiğinde, şu anda yükseköğretimde revaçta olan bölüm ve mesleklerin yüzde 70'inin öneminin büyük ölçüde azalacağını öngördüklerini aktardı.

Gelecek yıllarda, ismi duyulmamış mesleklerin yapılacağını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Yeni nesil meslekler arasında medya okur yazarlığı, soyu tükenmiş türler uzmanı, kentsel güvenlik koordinatörü, beyin implant uzmanı, yeni medya uygulamaları ve sosyal medya uzmanlığı yer alacak. Sanal modelleme uzmanı, güneş enerjisi teknisyeni, uzay doktoru, uzay hemşiresi, uzay turist rehberi, hologram tasarımcısı gibi alanlar, bu zamana kadar hayalini bile kuramadığımız, anlamlandıramadığımız yeni kariyer yollarını açan dünyanın en yeni meslek söylemleri olacaktır."

Türk eğitim sisteminde, kodlama ve robotik sistemlerle ilgili derslerin müfredata alındığını hatırlatan Şimşek, uzay bilimleri, astronomi, havacılık, performans ve bilgi gibi diğer alanların da okutulmaya başlanacağını dile getirdi.

Gelecekle ilgili hedef, meslek ve amaçların aynı düzlemde yer alması gerektiğini anlatan Şimşek, "Gelecek 50 yılda bu meslekleri Türkiye'ye entegre ederken, bir noktada da ülke anlamında bu sistemi geliştirebilir düzeye getirmeniz gerekiyor. Yani örneğin bugün genetikle ilgili olan çalışmalarda laboratuvar, klinik ve araştırma merkezleri gibi lojistik altyapıyı ortaya koyan merkezlerin ülkemizde var olması ve geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, bilişim sistemleri ve insansız üretim

Şimşek, bazı mesleklerin gelecek yıllarda önemlerini yitirerek, yerlerini yenilerinin alacağını bildirdi.

Bu öngörülerini örneklerle açıklayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Şu anda makine, bilgisayar, endüstri mühendisliği gibi klasik tercih ettiğimiz, öğrencileri yönlendirdiğimiz bölümler artık tedavülden kalkacak. Daha spesifik şeyler konuşulacak. Yapay zeka, bilişim sistemleri ve insansız üretim gibi şeylerden söz edeceğiz. Ayrıca farklı ülkelerin eğitim sistemleriyle ilgili araştırmalarımız oldu. Şu anda Türkiye'de en fazla Finlandiya eğitim modeli konuşuluyor ama dünyada farklı ülkeleri de incelediğinizde özellikle Güney Kore, Singapur, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin de eğitim sistemlerinin detaylı incelenmesini öneriyorum."
Anadolu Ajansı
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