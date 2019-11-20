1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti-MHP ile HDP'li vekiller arasında gerginlik

İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, "Kur'an'ın kriterlerini, özünü, ruhunu, esprisini anlayın ve içselleştirin." demesi üzerine AK Parti-MHP ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı
 20 Kasım 2019 21:05
Yazdır
AK Parti-MHP ile HDP'li vekiller arasında gerginlik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, "Kur'an'ın kriterlerini, özünü, ruhunu, esprisini anlayın ve içselleştirin." demesi üzerine AK Parti-MHP ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, "Kürt'e zulmeden imansızları yok edeceğiz." sözünü hatırlatarak, "İman gibi dini bir kavramı dilinize doluyorsanız, bunun kriteri Kur'an'dır. Dini kavramlar sizin dilinize göre şekillendirilemez." dedi.

Kaya'nın, "Kur'an'ın bir kriteri vardır. İstediğiniz yere çekemezsiniz. Kur'an'ın kriterlerini, orijinal manada özünü, ruhunu, esprisini anlayın, içselleştirin." demesi üzerine MHP-AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ayağa kalkarak "Kur'an'ın ilkeleri 'Bebekleri öldürün' mü diyor? Bunca insanımızı katlediyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i ağzınıza alıyorsunuz. Bedirhan bebeği katledenleri mi savunuyorsunuz? Allah'tan korkun." dedi.

Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine araya giren Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, milletvekillerini müzakerelere devam edilmesi yönünde uyardı.

- "Teröre karşı mısınız?"

Elvan, Hüda Kaya'yı kastederek, "Hanımefendi çok basit; teröre karşı mısınız, değil misiniz? Bunu net olarak söyleyin." dedi.

HDP milletvekillerinin, "Komisyon başkanı olarak taraf olamazsınız." demesi üzerine Elvan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tarafım, teröre karşı mısın, değil misin?" diyerek sorusunu yineledi.

HDP'li Kaya, "Benim ne konuşacağıma sen karar veremezsin. Kur'an'da 'inanan', 'inanmayan' ayrımı yoktur." dedi.

Bunun üzerine Olcay Kılavuz, "Kur'an'ı istismar ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, "Burası PKK mı, niye böyle konuşuyorsun?" demesi üzerine Kılavuz, "O zaman PKK'yı savunmayın." karşılığını verdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Elvan, görüşmelere ara verdi. Verilen arada da AK Parti-MHP ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar devam etti.

Aranın ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçtüzüğe göre komisyon başkanlarının taraf olamayacağını söyledi.

Öğleden önceki görüşmelerde "organize saygısızlık yapıldığını" savunarak, Komisyon Başkanı Elvan'ın tarafsızlığını kaybettiğini iddia eden Paylan, bu konuda "usul tartışması" açılmasını istedi.

- "Kafamla reverans verdim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 'saygısız' diyor. Bu çok yanlış." dedi.

Bütçe görüşmelerinin sabahki oturumunda yaşanan "tokalaşma" tartışmasına ilişkin Soylu, "Nezaketen geldim, bu grubun elini sıktım. Oraya geldim, kafamla reverans verdim. En ufak bir hareket olmadığı için yanlarına gidip ellerini sıkmadım." diye konuştu.

- "Elimden gelen iyi niyeti gösterdim"

İlk kez bütçe görüşmelerine katılmadığını, görüşmelerin usulünü iyi bildiğini dile getiren Soylu, "Anladım ki herhalde bir istemsizlik söz konusu. O istemsizlikle sabah sabah bir tatsızlık olmasın dedim. Elimden gelen iyi niyeti gösterdim ama bunun biri tarafından 'organize saygısızlık' olarak nitelendirilmesini ayıp addeder, sözünün geri alınmasını istirham ederim." değerlendirmesrinde bulundu.

Komisyon Başkanı Elvan, "Ne benim ne de komisyon üyesi arkadaşlarım tarafından herhangi bir saygısızlık söz konusu değil." dedi.

Evrensel değerler konusunda taraf olduğunu belirten Elvan, "Nereye giderseniz gidin, insan hakkı gasbediliyorsa orada evrensel değerler geçerli. Terör konusunda tarafım, teröre karşıyım dedim. Siz teröre karşı mısınız? dedim. Evrensel bir değeri savundum. Hiçbir zaman tarafgirlik yapmadım, herkese eşit muamele ettim. Karşılıklı olarak defalarca uyardım. Özellikle Kur'an-ı Kerim gibi birtakım değerler üzerinden siyaset yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Paylan'ın "usul tartışması" açılması talebini uygun görmediğini söyleyerek reddetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma
20 Kasım 2019 22:56		 'Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik şiddet var'
20 Kasım 2019 22:51
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu
20 Kasım 2019 22:24		 Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar
20 Kasım 2019 22:19
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
20 Kasım 2019 22:14		 Ömer Çelik: Saldırı zihniyeti Türkiye için üzüntü verici
20 Kasım 2019 20:37
48 milyon adet çipli kimlik kartı dağıtıldı
20 Kasım 2019 20:32		 MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
20 Kasım 2019 20:20
AK Parti Adana İl Başkanlığına atama
20 Kasım 2019 19:10		 Ak Parti Milletvekillerinden, CHP'li Özkoç'a kınama
20 Kasım 2019 18:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma22:51 - 'Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik şiddet var'22:46 - NATO, uzayı yeni harekat alanı ilan etti22:40 - Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür açığa alındı22:34 - DOB'dan öğretmenlere vefa konseri22:29 - Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması kararı22:24 - Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu22:19 - Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar22:14 - Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil22:09 - Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı
22:04 - 'Kendinize sosyal medyadan bağımsız bir sığınak yapın'21:58 - Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı21:52 - Antibiyotik reçeteleri 8 yılda yüzde 10 azaldı21:46 - Galata Kulesi maviye büründü21:41 - 'Türkiye'nin Teknoloji Kaptanları' ödülleri sahiplerini buldu21:36 - Mehmet Ali'ye müjdeli haber! Bakanlık destek verecek21:31 - Öğretmenler başkentte halk oyunları gösterisi sundu21:26 - Yeni vergi düzenlemesinin ilk 29 maddesi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'dan, 'Menzilciler' bakanlıkta kadrolaştı iddiasına yanıt
İyi Parti'den Erdoğan'a... 6 icracı bakanlık verirse fedakarlık yaparız
Türkiye'nin beş yıllık ihtiyacını karşılayacak Doğalgaz bulundu
Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı
Hastane çalışanlarının uygunsuz eğlencesine soruşturma
İstinaftan, beraat veya takipsizlik kararı almış olanların davalarına yönelik emsal karar
Kolluk personeline ilişkin 95 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'
2 top dondurmaya 45 TL fiyatın parasını geri aldı
Bakan'dan, 'Uzman çavuşlara kadro var mı?' sorusuna cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
ankaragücü 2
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
asvel lyon-villeurbanne 2
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
SON İLANLAR
KSYÖ münhal kadro duyurusu
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Orbel 5 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam