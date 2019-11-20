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İcradan yarı fiyatına satılık 'Maserati'

480 bin TL değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.
 20 Kasım 2019 21:16
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İcradan yarı fiyatına satılık 'Maserati'

480 bin TL değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

İstanbul'da 600 bin TL değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, yarı fiyatı olan 300 bin TL'ye icradan satışa çıkacak. İcraburada.com internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından 27 Kasım günü saat 16.00'da Çekmeköy'de satışa çıkacak. Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise kahverengi olduğu bildirildi. Bu ay üç adet özel yapım spor marka aracın icradan satışa çıkarıldığını belirten icra uzmanı Caner Çakı, "Bu ay Ferrari ve Porsche marka araç icradan satışa çıkmıştı. Bu defa ise 480 bin TL değerindeki Maserati marka otomobil yarı fiyatı olan 240 bin TL'den ihaleye çıkacak.

İcradan araç almak isteyenler için her keseye uygun bir araç bulunduğunu hatırlatan Caner Çakı,

"İhaleye katılarak araba almak isteyenler öncelikle bütçelerini belirleyecekler ve nasıl bir araç almak istediğine karar verecek ve internet üzerinden icralık araba yazarak bilgilere ulaşabilecek. İcra ihalelerine baktığımızda ev, arsa, marka, ev eşyalarının ihaleye çıktığını görebiliyoruz. Bu ihalelerde ise en çok ilgiyi araç satışları görüyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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