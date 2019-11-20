'Türkiye'nin Teknoloji Kaptanları' ödülleri sahiplerini buldu
|20 Kasım 2019 21:41
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Bilişim Zirvesi kapsamında düzenlenen "Teknoloji Kaptanları Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 19. Bilişim Zirvesi kapsamında BThaber Gazetesi'nin ikincisini düzenlediği "Teknoloji Kaptanları Ödülleri"nin kazananları açıklandı.
M2S Pazarlama ve Araştırma şirketinin tören sponsorluğunda gerçekleşen ödül töreni, down sendromlu gençlerin dans gösterisi ile başladı.
BTHaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, bağımsız ve adil bir eleme yapılması için 13 değerli jüri üyesinden destek aldıklarını belirterek, "Tüm projeler tek tek incelendi ve finalistler belirlendi. Ardından, sosyal medya üzerinden bir halk oylaması gerçekleştirdik ve burada oy kullananların da sahte hesap olmamasına özen gösterdik. Teknoloji Kaptanları Ödülleri ile birlikte bu başarılı ve yenilikçi projelere destek olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz." dedi.
39 teknoloji projesinin finalist olarak yarıştığı organizasyonda "Yılın Teknoloji Kaptanı" İsmihan Baysal Anderson oldu. Anderson bu ödüle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için gerçekleştirdiği e-Pasaport Projesi ile layık görüldü.
İsmihan Baysal Anderson ayrıca aynı proje ile "Yılın Müşteri ile Etkileşim Proje Ödülleri" kategorisinde birincilik ve "Yılın Sosyal Sorumluluk Proje Ödüller," kategorisinde de üçüncülük ödüllerini de aldı.
Törende Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka da AA'nın "Fotoğraf Takip Projesi" ile "Yılın Dijital Dönüşüm Proje Ödülleri" kategorisinde birincilik ve "Yılın Maliyet İyileştirme Proje Ödülleri" kategorisinde de ikincilik ödülüne layık görüldü.
Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu'nun "Zeki İnovasyona Doğru" başlıklı sunumunun ardından kazanan kurumlara ödüllerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.
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