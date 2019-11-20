Galata Kulesi maviye büründü
|20 Kasım 2019 21:46
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Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuk haklarına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için UNICEF tarafından Dünya Çocuk Günü ilan edilen 20 Kasım, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Gün kapsamında her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen tarihi Galata Kulesi ile FSM Köprüsü de mavi renkte aydınlatılarak çocuk haklarına dikkati çekildi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar mavi renge bürünecek tarihi kule ve köprü, İstanbul'un siluetine de ayrı bir güzellik katacak.
Bugün Türkiye ve dünyada da küresel simge olan binalar maviye bürünecek. Parlamentolarda ve medyada çocuklara söz verilecek.
20 Kasım 1959'da BM'de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi üzerine, bugün 1990'dan bu yana Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor.
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