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Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışırken kesici aletle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
|20 Kasım 2019 22:09
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışırken kesici aletle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Erikli Mahallesi Eğridere Sokak'taki bir sitede yönetici ile kapıcı ve oğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Aynı sitede ikamet eden polis memuru F.B, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada, ellerinde kesici alet bulunduğu iddia edilen kapıcı ve oğlu tarafından 3 yerinden yaralanan F.B, sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü.
Polisin hayati tehlikesi bulunmadığı, kapıcı ve oğlunun ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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