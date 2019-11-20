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Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "(AP Başkanı Sassoli ile görüşme) PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık"
 20 Kasım 2019 22:19
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Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile bugünkü görüşmesine ilişkin, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, toplantının 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'na hazırlık mahiyetinde olduğunu belirterek, "(Toplantıda) Hemen hemen tüm konuşmacılar (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un yaptığı açıklama, yani 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti.' sözüne karşı NATO'nun halen canlı olduğunu ve bölgenin ve müttefiklerin güvenliği için en önemli teşkilat olduğunu, bundan sonra da önemini devam ettireceğini vurguladı." diye konuştu.

Toplantıda bütçe ve diğer öncelikli konuların da gündeme geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz de yaptığımız konuşmada özellikle NATO içinde dayanışmanın önemine vurgu yaptık ve terörle mücadelenin önemini, terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan mücadelenin önemini vurguladık. Bu vesileyle de Barış Pınarı Harekatı'mızın önemini bir kere daha anlattık ki bu esasen sadece bizim için değil, NATO ittifakı için de önemli bir harekattı. Bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları da değerlendirmiş bulunduk. Çalışma yemeğinde de bazı bölgesel konuları ve yeni ortaya çıkan tehditleri de gayriresmi bir ortamda ele alacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de bu sabah AP Başkanı Sassoli ile bir görüşme yaptığını anımsatarak, "Planladığımız saatten daha uzun süren bir görüşme oldu çünkü birçok konuyu ele aldık. Yeni Karma Parlamento Komisyonu (KPK) kuruldu, ayrıca yeni raportör var. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) ve AP ile ilişkilerimizdeki önemli konuları ele aldık. Bölgesel konuları ele aldık." şeklinde konuştu.

Sassoli ile Suriye, göç, terörle mücadele gibi konuları ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi de kendileriyle paylaştık. Mültecilerin geri dönmesi, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularını da bugünkü yaptığımız görüşmede uzun uzun ele alma fırsatı bulduk. Atılan tweetlerden de sizler de görüş ayrılığı ya da orada konuşulan ve konuşulmayanları da takip etmişsinizdir." ifadelerini kullandı.

NATO'daki ikili temaslarına da değinen Çavuşoğlu, bugün, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek, Türkiye, Hırvatistan Üçlü Zirvesi'nin gerçekleştirilmesinin planlandığını, 11 Aralık'ta Hırvat mevkidaşını Ankara'da ağırlayacağını kaydetti.

- "Sorunların kontrol dışına çıkmaması her zaman önemlidir"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesinde hangi konuların ele alındığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında bazı konularda görüş ayrılığının devam ettiğini ancak diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde gündeme gelen konuları gözden geçirdiklerini, sözde Ermeni soykırım tasarısının Senato'da akim kalmasından dolayı duyulan memnuniyeti ilettiğini bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi belki ziyarette her şeyi çözmedik ama sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir." diyen Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında görüş ayrılığı bulunan konulardan birinin S-400 hava savunma sistemlerinin olduğunu anımsattı.

S-400 konusunda Türkiye'nin tutumunun ABD'li muhataplarına çok açık bir şekilde iletildiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda önümüzdeki cuma Ankara'da bir toplantı gerçekleşecek ve önümüzdeki süreçte bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Biz daha önce 'S-400 konusunda ortak çalışma yapalım.' dedik. Çünkü burada ABD'nin iddiaları ile bizim tespitlerimiz arasında fark var. O teklifimizi bir kere daha yineledik."

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki ihlallerini de Pompeo ile görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, bu çerçevede Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın önemli olduğunu belirterek, ancak mutabakatın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına terör örgütünün kara propagandasına karşı doğru bilgileri de Türkiye'den alması gerektiğini söylediğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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