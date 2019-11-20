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Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Takan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
 20 Kasım 2019 22:24
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Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Takan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Takan'ı telefonla arayan Kılıçdaroğlu'nun saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı
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