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Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması - Video

Bakan Soylu, soruları cevaplaması esnasında Saadet Partisi İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var, susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" dedi.
 20 Kasım 2019 22:56
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Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması - Video

Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Soylu, soruları cevaplaması esnasında Saadet Partisi İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var, susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" dedi. Bakan Soylu, İslam'a "hainsin" dedi. Bunun üzerine ortam gerildi. Milletvekilleri araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Ayrıca Bakan Soylu, "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması
İhlas Haber Ajansı
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