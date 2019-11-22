Okulların hizmet alanları ve puanları güncelleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 81 il milli eğitim müdürlüğüne 11.11.2019 tarih ve 22279008 sayılı ve "Hizmet Alanları" konulu yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, bilgi giriş yetkisi verilenlerin 8-29 Kasım 2019 tarihleri arasında bilgi güncellemesi yapabilecekleri belirtildi.

Bilindiği üzere, eğitim kurumlarının hizmet alanlarının belirlenmesi bakımından daha önce bilgi güncellemeleri yapılmış Aralık Ek 2018 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet alanları" başlıklı 38. maddesinin 4. fıkrasındaki; "(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kurumuna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2'de yer alan Çizelgeye dahil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümleri,

Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi" başlıklı 39. maddesinin 3. fıkrasındaki; "(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümleri gereğince Valiliklerce hizmet alanı değiştirilmesi uygun görülen eğitim kurumlarının MEBBİS modülü üzerinden 18-29 Kasım 2019 tarihleri arasında güncellenmesi gerekmektedir.

Yeniden belirlenen hizmet alanlarının Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere yürürlüğe gireceğinden, sehven yapılabilecek bilgi girişlerine ilişkin yeniden hizmet alanlarının belirlenmesi teklifleri dikkate alınmayacak olup yukarıda belirlenen süre içerisinde açılacak olan modül üzerinden bilgi güncellemelerinin titizlikle yapılması gerekmektedir.

Bakanlık burada geçmişten ders alarak sehven hata yapılmamasını özellikle emretmiştir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki bütün okulları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında gösterdi. Yapılan bu belirleme Bakanlıktan olur alarak Ocak ayı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştı.

Öğretmen yer değiştirmelerinde esas alınan hizmet puanı, hizmet alanı için belirlenen puanının çalışma süresi ile çarpılmasından elde edilmekte aynı zamanda okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığı belirlenmektedir.

Bu nedenle hizmet alanlarının güncelleniyor olması, tüm öğretmenleri ilgilendiren bir konudur.

İŞTE MEB'İN YAZISI

Ahmet KANDEMİR