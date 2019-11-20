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Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu

Son iki senedir yaşanan kuraklıktan İznik gölü de nasibini aldı. Suyun azaldığı gölde adacıklar oluştu.
 20 Kasım 2019 23:43
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Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu

Son iki senedir yaşanan kuraklıktan İznik gölü de nasibini aldı. Suyun azaldığı gölde adacıklar oluştu.

2 senedir ilçede yaşanan kuraklık İznik gölünü vurdu. Gölün çeşitli yerlerinde adacıklar oluşurken, su yer yer 25-30 metre çekildi. Kıyı kesimlerinin bazı yerlerinde ise bataklıklar oluştu. Marmara'nın incisi olarak bilinen İznik gölü tehdit altında. Daha önceki yıllarda da çekilmenin meydana geldiği gölde bu kadar fazla bir çekilme ilk kez oldu. Geçen yılın kurak geçmesi, bu sene de neredeyse hiç yağış olmaması İznik gölünü etkiledi. İznik'in adeta can damarı olan göldeki kuraklık vatandaşları da tedirgin ediyor. Gerek sulama birlikleri, gerekse çiftçiler tarlalarını sulamak için İznik gölünden su çekiyor. Bu kuraklık ise İznik gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ediyor. Beklenen yağmurların bir türlü yağmaması ile İznik gölündeki kuraklık gün geçtikçe artarak devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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