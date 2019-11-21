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Uşak'ta su fiyatlarına yüzde 50 zam tepki çekti

Uşak Belediye Meclisinde su fiyatlarına yüzde 50 zam kararı alınmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili değerlendirme yapmak üzere basın açıklaması gerçekleştirildi
 21 Kasım 2019 07:31
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Uşak'ta su fiyatlarına yüzde 50 zam tepki çekti

Geçtiğimiz gün Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın'ın başkanlığında toplanan Uşak Belediye Meclisinde, 2020 bütçesi görüşüldü. Belediyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı hizmetlere yönelik fiyatlarla ilgili zam kararı gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda, kentteki su fiyatlarına yüzde 50 zam öngörüldü. CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oylarına karşın, AK Partili üyelerin kabul oylarıyla onaylanan zammın, 2020'den itibaren gelecek su faturalarına yansıtılacağı öğrenildi. Bunun üzerine CHP İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, Merkez İlçe Başkanı Halil Arslan, Uşak Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri Serdar Varol, Nuri Demirel ve üyeler katılım sağladı.

'YÜZDE ON ZAM OLACAK DENDİ'

Geçtiğimiz günlerde suya yapılacak zam için kendilerine yüzde 10 olacağı yönünde bilgi verildiğini öne süren Serdar Varol, "Su zammı için yaklaşık 20 gün önce tasarı geldi ve yüzde 10 gibi bir artış öngörüldü. Dün ise gelen tasarıda yüzde 50'ydi. 30 metreküpe kadar olan rakamlarda, 1 lira 83 kuruş olan fiyat, 2 lira 75 kuruşa çıktı. Genelde konutlarda 30 metreküpe kadar kullanım olur ve bu rakamın aşıldığı çok nadirdir" dedi. Serdar Varol, otopark, tabela ve reklam vergisi gibi diğer belediye hizmetlerine ilişkin kalemlere de zam yapıldığını sözlerine ekledi.

Nuri Demirel yaptığı açıklamada, "Plan ve bütçe komisyonlarında biz yer almıyoruz. AKP'li üyeler çoğunluğu elinde bulunduruyor. Biz komisyonlarda olursak en azından halkın hakkını da savunuruz. Fakat maalesef bunu istemiyorlar. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum" diye konuştu.

Zamma göre 30 metreküp olan kullanımlarda, 1 lira 83 kuruş olan fiyat, 2 lira 75 kuruşa çıkacak.
Memurlar.Net
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