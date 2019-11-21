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Yargının çarkını yine toplum çevirdi

2018'de başlayan Şule Çet davasında toplum vicdanı adaletin terazisini dengeledi. Soruşturmanın başında iki defa gözaltına alınan ancak hemen serbest bırakılan iki sanık, kamuoyunun tepkisi ve devam eden ilgisi sayesinde ortaya çıkarılan yeni delillerle tutuklandı. Savcılık da sanıklar hakkında müebbet hapis istedi
 21 Kasım 2019 07:15
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Yargının çarkını yine toplum çevirdi

Kadın cinayetlerindeki kanayan yaranın son kurbanlarından biri de Ankara'da geçtiğimiz yıl uğradığı cinsel saldırı sonrası bir plazanın 20'nci katından atıldığı iddia edilen Şule Çet oldu. Gazi Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Çet'in şüpheli ölümünün ardından tutuklanan sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu için müebbet hapis istemiyle Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaklaşık bir yıldır devam eden davada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyip genç kızın intihar ettiğini öne sürdü. Davada bilirkişiler otopsideki bulguların cinsel zorlamanın birer kanıtı olduğunu ve Çet'in düştüğü yer ile bina arasında 4 metre mesafe olduğuna dikkat çekti. Bu mesafenin kat edilebilmesi için de genç kızın itilmesi gerektiği kaydedildi.

Türkiye'de kamuoyu tarafından sürekli gündemde tutulduğu için yargının titiz bir şekilde üzerine gittiği davalardan biri de yine bu dava oldu. Olaydan sonra iki sanık da suçsuz oldukları iddiasıyla iki kere serbest bırakılmış sonra da kamuoyu baskısının da etkisiyle ve deliller de gözönüne alınarak tutuklanmıştı. Ardından da iki sanık da tutuklu yargılanmaya başlandı. Davada da karar duruşmasından önce Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 39 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, Berk Akand'ın ise olaylar gerçekleştiği sırada Aksu'nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle işlenen suçlara yardımdan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Akand'ın da bu kapsamda "kasten öldürmeye" yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapis talep etti.

Sanıklardan Aksu ise en küçük bir delilin olmamasına rağmen cezalandırılmak istendiğini, Akand da atılı suçların hiçbirini işlemediğini iddia etti. Duruşmada ayrıca Aksu'nun Akand'a "Ya beraber çıkarız ya da beraber batarız" ifadelerinin yazılı olduğu bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Davanın karar duruşması ise 4 Aralık'a ertelendi. -kenan butakın

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDILAR

Davada akılalmaz detaylar da ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra sanıkların bir havayolu şirketini 10 kez aradığı ve yurtdışına çıkmaya çalıştığı kaydedildi. Öte yandan 29 Mayıs 2018'de meydana gelen olaydan sonra sanıkların iki kez gözaltına alınıp serbest kaldığı, ardından da tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandıkları ifade edildi.

GÜLEDA CİNAYETİNDE İHMAL İDDİASI İNCELEMESİ

Isparta'da öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Üniversite öğrencisi Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 17 saatlik işkencenin ardından önce boğularak ardından kalbinden bıçaklanarak katledildi. Genç kızın yaşadığı apartta meydana gelen olayda, Cankel'in 3 kez kaçmaya çalıştığı da öğrenildi. Zafer Pehlivan adlı caninin ise genç kızı bu sırada kısa bir süre dışarı çıkardığı ancak bu esnada kaçmaya çalışan Cankel'i darp ettiği de ortaya çıktı. Çevredekiler tarafından genç kız hastaneye kaldırılırken, Pehlivan ise kaçmaya çalışırken çevredekilerce yakalandı ve ardından gözaltına alındı. Genç kızın korktuğu için şikayetçi olmadığı ve polisler tarafından evine bırakıldığı belirtildi. Caninin ise serbest kaldığı ve saatler sonra da cinayeti işlediği öğrenildi. Isparta Valiliği ise genç kızın ölümünde ihmali olduğu iddia edilen emniyet ve sağlık görevlileri hakkında inceleme başlattı .
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