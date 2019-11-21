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FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı

ETÖ'nün Türkiye'ye para aktarma sistemi 'Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı'daki 'mutemet' kuyumcu ve döviz büroları. Milyonlarca euro buradan 18 ile gönderildi
 21 Kasım 2019 07:51
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FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı

FETÖ'nün yurtdışından Türkiye'ye para aktarma sitemi 'Hawala'nın merkezinin Kapalıçarşı olduğu belirlendi. İlk olarak 2017 yılında başlayan ve 2019'un ilk altı ayına kadar aktarılan paranın izini süren polis, milyonlarca liranın ilk olarak Kapalıçarşı'da toplandığını ardından da Ankara, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere 18 ile dağıtımın yapıldığını tespit etti. 'Hawala' sistemini yöneten ismin ise FETÖ'nün beyin takımında 10. sırada yer alan firari Barbaros Kocakurt olduğu belirlendi.

ADIM ADIM TAKİP

Ankara merkezli 19 il ve Almanya ile Hollanda'ya yayılan FETÖ'ye yönelik 200 milyon euro'luk para aktarma sistemi 'Hawala' operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 79 kişiden 58'inin gözaltına alındığı operasyonda polis, örgütün yeraltı bankacılığı olarak tabir edilen para aktarma sisteminin izini adım adım sürdü.

10. İSİM YÖNETİYOR

İlk olarak 2017'de başlayan 'Hawala' sistemini FETO'nün sözde 'Baş Yüceler Şurası' olan beyin takımında 10. sırada yer alan Barbaros Kocakurt'un yönettiği belirlendi. Örgütün bir dönem 'İstanbul İl İmamlığı'nı da yapan ve 7 Ağustos 2014'te firar eden Kocakurt'un doğrudan FETO'ya bağlı olduğu ve yurt dışındaki tüm para tarafiğini yönettiği öğrenildi. Sistemle Türkiye'ye aktarılan paraların mahrem imamlara dağılımını da yine örgütün beyin takımında 27. sırada yer alan firari İsmet Aksoy'un yaptığı tespit edildi.

KAPALIÇARŞI'DAN DAĞILDI

Hawala sistemiyle yurtdışından Türkiye'ye aktarılan paranın rotasını araştıran polis, 2017 yılından 2019'un ilk altı ayına kadar milyonlarca liranın İstanbul Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldığını saptadı. Yapılan incelemede paraların Kapalıçarşı'da toplanıp buradan peyderpey Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Siirt, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çankırı, Aydın, Kilis, Yalova, Elazığ, Manisa ve Rize'deki döviz büroları ile kuyumculara yollandığı belirlendi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Soruşturmayı yürüten polisin hazırladığı rapora göre 'hawala' sistemi şöyle çalışıyor: Farklı bir ülke ya da şehirde bulunan para gönderen kişi para gönderimi yapmak için kendisine en yakın 'hawala'cıya yüzde 1 komisyon karşılığında göndereceği parayı veriyor. İlk 'hawala'cı hem gönderene hem de diğer 'hawala'cıya mail, telgraf ya da postayla şifreyi ulaştırılıyor. Parayı alacak kişi son olarak paranın gönderildiği 'hawala'cı ile buluşup şifreyi söyleyerek parayı alıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın hazırladığı rapora göre El Kaide ve Kolombiya uyuşturucu kartelleri, Hindistan'daki Hizbul Mücahidin ve Sri Lanka'daki terör örgütü Tamil İlam Kurtuluş Kaplanları da aynı sistemi kullanıyor.

Özkan TAMİRAK
Akşam
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