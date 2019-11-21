Başkentte 'ücretsiz' veya 'düşük ücretle' toplu taşıma projesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Seçimden önce bir projemiz varı En azından kamuda olmasa da özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek suretiyle ve mesai işe gidip aynı saatte iş çıkışı yola çıkmayacakları ücretsiz taşıma ya da çok küçük ücretlerle taşımanın uygulamasının peşindeyiz.

Mesai öncesinde işe gelip, akşam iş çıkışı yola çıkmayacakların ücretsiz taşıması ya da küçük ürcetlere taşıması projesini çözmek için uğraşıyoruz, dedi.