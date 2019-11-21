Tepkiler üzerine Camide DJ'li eğlence iptal edildi
ALMANYA'nın Mülheim kentinde DİTİB'e bağlı Ulu Cami'nin toplantı salonunda düzenlenecek eğlence, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
|21 Kasım 2019 08:01
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ALMANYA'nın Mülheim kentinde DİTİB'e bağlı Ulu Cami'nin toplantı salonunda düzenlenecek eğlence, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
Kadınların kendi aralarında düzenleyeceği gece için bir DJ tutulmuştu. 'DİTİB Ulu Camii Bayanlar Eğlencesi' adıyla organize edilen ve 5 Euro giriş ücreti bulunan etkinlik, sosyal medyada "Camide eğlence yapılıyor" şeklinde eleştirildi. Tepkiler üzerine açıklama yapan cami yönetimi, eğlencenin ibadethanede değil külliyenin bir salonunda yapılacağını ancak yanlış anlamalara yol açmamak için iptal edildiğini bildirdi.
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