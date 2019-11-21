Sağlık çalışanlarına şiddet azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarında yönelik şiddet olaylarında azalma olduğunu bilirdi.
|21 Kasım 2019 08:26
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarında yüzde 16 oranında düşüş olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, özellikle düzenlemelerden sonra yüzde 16 oranında beyaz kod sayısının azaldığını gördük. 14 bin 817 olan beyaz kod uyarısında 12 bin 987 ye düştüğünü blertiti.
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