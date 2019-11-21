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Berkay 'kim vurdu'ya gitti magandalar tahliye oldu

Beyoğlu'nda 3 yıl önce Berkay İşlev (16) silahlı çatışmanın ortasında kalan otomobilde vurularak can verdi. İstinaf Mahkemesi kararı bozunca sanıklar tek tek beraat etti. 1 tutuklunun kaldığı dava sil baştan sürüyor
 21 Kasım 2019 08:42
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Berkay 'kim vurdu'ya gitti magandalar tahliye oldu

İstanbul Beyoğlu'da 3 yıl önce iki grup arasındaki sokak çatışmanın ortasında kalan Berkay İşlev (16) hayatını kaybetti, İşlev'in içinde bulunduğu aracı kullanan teyzesinin oğlu Serkan Özakoğlu ise sakat kaldı. Olayda çatışan gruptan da bir kişi öldü. 2 ölü, 6 yaralı olan olayla ilgili Adli Tıp raporuna göre, 6 silahın kullanıldığı bölgede kamera yoktu, silahların bazıları da kayıptı. Adli Tıp raporlarına göre kimim kimi vurduğu konusunda eşleştirmeler belirgin değildi. Sanıklardan ikisi 17 yaşında olduğu için Çocuk Mahkemesi'nde, diğerleri İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava Nisan 2018'de karara bağlandı ve 2 sanığa ceza verildi. Geri kalan sanıklar beraat etti. Ancak İstinaf Mahkemesi bu kararı bozarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderince her şey arapsaçına döndü. Bu kez 33 yıl ceza verilen sanık da yeniden yargılamada tahliye edildi. Çocuk Mahkemesi'nde yargılanan iki çocuğun davası da birleşti. 17 yaşındaki H.K. dışında davada tutuklu kalmadı.

'KATİLLER NARA ATTI'

Berkay İşlev'in babası Mehmet Zeki İşlev, "Olayın üzerinden geçen bir seneden sonra Cumhurbaşkanımıza yazdığım bir mektup neticesinde, konuyla alakadar olup gerekli talimatları vererek, diğer firariler polislerce yakalanıp adalete teslim edilmişti. 2 ölü 6 yaralının olduğu, uzun namlulu silahlarda dahil 6 silahın ateşlendiği bir olayda bir 1 kişi hariç tüm sanıklar tahliye oldu. Ben ve eşim evlat acısının bir damla olsa dinmesini arzularken, gözümüzün önünde bir bir tahliye edilerek pişkince sevinç naraları atan katilleri izlemek zorunda bırakıldık. Tek bir arzumuz ve ricamız var, bu dosyayı titizlikle inceleyecek bir müfettiş rica ediyoruz. Hatta bunu 3 yıldır bunu dileniyoruz. Bu artık son girişimimiz. Çünkü çok yorulduk." dedi.
Sabah
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