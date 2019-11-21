Soylu ile SP'li Cihangir İslam arasında gerginlik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partili Cihangir İslam'ın Meclis'teki konuşmalarına sert sözlerle karşılık verdi
|21 Kasım 2019 09:26
|Yazdır
2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de CHP kontenjanından Meclis'e giren, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gergin anlar yaşandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruları yanıtladığı sırada Cihangir İslam'ın Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik sözlerine tepki gösterdi:
"Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu: Karar getirirlerse, erken seçime gidebiliriz
21 Kasım 2019 09:30
|Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 7 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 Kasım 2019 09:11
|CHP'li vekilden 15 Temmuz Vakfı iddiası: 309 milyon TL ortada yok
21 Kasım 2019 07:36
|21 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
21 Kasım 2019 00:01
|Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması - Video
20 Kasım 2019 22:56
|'Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik şiddet var'
20 Kasım 2019 22:51
|Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu
20 Kasım 2019 22:24
|Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar
20 Kasım 2019 22:19
|Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
20 Kasım 2019 22:14
|AK Parti-MHP ile HDP'li vekiller arasında gerginlik
20 Kasım 2019 21:05