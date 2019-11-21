Kılıçdaroğlu: Karar getirirlerse, erken seçime gidebiliriz
|21 Kasım 2019 09:30
|Yazdır
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ile ilgili açıklaması şöyle:
Erken seçim olur veya olmaz. Biz erken seçim olacakmış gibi konuşmuyoruz. Erken seçimin olabilmesi için Erdoğan'ın karar vermesi lazım. O söylediği andan itibaren MHP'liler AKP'liler bir araya gelecekler erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir kararı biz de erken seçime gidelim diyebiliriz. İşin özünde yatan nokta, Erdoğan ve ekibi Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetemediğini o da görüyor aslında. Sade vatandaş da görüyor. Milletin anası ağladı, perişan vaziyette.
"Dünyayı kendimize düşman ettik"
Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Dolayısıyla yönetilemiyor. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir, "Madem siz istiyorsunuz, dediklerinizi kabul ediyorum erken seçim kararı alacağım" diyebilir İYİ Parti'ye. Bizim için öncelik, bu memlekette huzuru, barışı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi sağlamak. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.
"HDP'nin tavrı doğru"
Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili eleştirilerine devam eden CHP lideri, "Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D'si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirilmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki 'madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin' Bu doğru bir tavır tabii ki. Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor" diye konuştu.
Başörtülü kadınlara yönelik iki saldırıyı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, olayları provokasyon olarak niteledi ve "Ben ve benim partim onların sorunlarına çözüm bulmak için onların hizmetindedir" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Soylu ile SP'li Cihangir İslam arasında gerginlik
21 Kasım 2019 09:26
|Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 7 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 Kasım 2019 09:11
|CHP'li vekilden 15 Temmuz Vakfı iddiası: 309 milyon TL ortada yok
21 Kasım 2019 07:36
|21 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
21 Kasım 2019 00:01
|Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması - Video
20 Kasım 2019 22:56
|'Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik şiddet var'
20 Kasım 2019 22:51
|Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu
20 Kasım 2019 22:24
|Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar
20 Kasım 2019 22:19
|Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
20 Kasım 2019 22:14
|AK Parti-MHP ile HDP'li vekiller arasında gerginlik
20 Kasım 2019 21:05