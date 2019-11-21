Kılıçdaroğlu: Karar getirirlerse, erken seçime gidebiliriz

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ile ilgili açıklaması şöyle:

Erken seçim olur veya olmaz. Biz erken seçim olacakmış gibi konuşmuyoruz. Erken seçimin olabilmesi için Erdoğan'ın karar vermesi lazım. O söylediği andan itibaren MHP'liler AKP'liler bir araya gelecekler erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir kararı biz de erken seçime gidelim diyebiliriz. İşin özünde yatan nokta, Erdoğan ve ekibi Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetemediğini o da görüyor aslında. Sade vatandaş da görüyor. Milletin anası ağladı, perişan vaziyette.

"Dünyayı kendimize düşman ettik"

Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Dolayısıyla yönetilemiyor. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir, "Madem siz istiyorsunuz, dediklerinizi kabul ediyorum erken seçim kararı alacağım" diyebilir İYİ Parti'ye. Bizim için öncelik, bu memlekette huzuru, barışı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi sağlamak. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.

"HDP'nin tavrı doğru"

Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili eleştirilerine devam eden CHP lideri, "Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D'si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirilmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki 'madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin' Bu doğru bir tavır tabii ki. Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor" diye konuştu.

Başörtülü kadınlara yönelik iki saldırıyı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, olayları provokasyon olarak niteledi ve "Ben ve benim partim onların sorunlarına çözüm bulmak için onların hizmetindedir" diye konuştu.