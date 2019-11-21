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4 bin TL maaşa kaynakçı yok

Dolgun ücretle CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi aranıyor. Ancak gençler diploma ve plaza peşinde!
 21 Kasım 2019 09:20
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4 bin TL maaşa kaynakçı yok

Son açıklanan rakamlara göre gençlerde işsizlik oranı yüzde 27 gibi yüksek bir düzeye çıktı. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu ancak bir türlü tam anlamıyla hayata geçiremediği "altın bilezik sahibi olma" konusundaki eksikliğimiz, istihdam piyasasında "vasıflı eleman" ihtiyacına cevap veremedi.

"Tulum giyme" yerine "plazada çalışma" hevesi de buna eklenince reel sektörde birçok alanda çalışacak eleman bulunamıyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun "İlçemizde mesleki eğitim almış en az 5 bin kalifiye elemana ihtiyaç var ama sanayicimiz aradığı çalışanı bulamıyor. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde eleman bulmak, adeta kara borsaya düşmüş durumda. 4 bin TL maaşla kaynakçı bulamıyoruz.

Günde 100 civarı başvuru alıyoruz, hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Bize ise üretimde çalışacak, meslek sahibi eleman lazım" dedi. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya "Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki, imalat sektöründe karşılayamadığımız yüzde 33'lere varan iş gücü talebi söz konusu. İşverenlerimiz, iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem veriyor" dedi.
Türkiye
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