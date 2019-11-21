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Kurtlar Vadisi'ne haciz geldi: X-ray cihazı bile alındı

Şeker Faktoring, Fikirtepe'de başlamadan biten projelerin 'mimari' olan yapımcı Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiden 7 milyon 228 bin 195 TL'yi tahsil edemedi.
 21 Kasım 2019 09:42
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Kurtlar Vadisi'ne haciz geldi: X-ray cihazı bile alındı

Şeker Faktoring'in icraya başvurması üzerine Necati Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'de haciz gerçekleşti İstanbul Fikirtepe'deki 131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikayeti üzerine açılan davada 13 kişiyle birlikte 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakim karşısına çıkacak olan Raci Şaşmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Birgün gazetesinde yer alan haberde

Şeker Faktoring, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Kurtlar Vadisi gibi dizilerin yapımcısı olan Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiden 7 milyon 228 bin 195 TL'yi tahsil edemeyince icraya başvurdu. Ardından da Pana Film'in Üsküdar'daki binasında haciz işlemi gerçekleştirildi.

HACİZ ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Şeker Faktoring; eski ismi Pana Konut olan Sel Konut İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Raci Şaşmaz ile şirketi Selimoğlu İnşaat, Selimoğlu İnşaat'ın eski yönetim kurulu üyesi Kürşat Coşkun Ufuk, Pana Yapı'ya bağlı şirketlerin yöneticilerinden Murat Aydınlı ve Harun Taşçeken'den 7 milyon 228 bin 195 TL'yi tahsil edemedi.

Şeker Faktoring, bunun üzerine icraya başvurdu. İstanbul Anadolu 25. İcra Müdürlüğü'nün kararıyla da söz konusu kişiler hakkında haciz kararı alındı. Bu kapsamda 18 Kasım tarihinde Üsküdar'daki Necati Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'de haciz gerçekleştirildi.

Tutanakta yer alan bilgilere göre, icra bir polis eşliğinde saat 11.20'de başladı, 14.40'ta da sonlandı. Tutanağa göre; binadaki kasalar açıldı, belgeler incelendi ve borçlulara dair bir dizi evrak bulundu.

Tutanakta Pana Film çalışanı olan U.G. isimli kişinin sözleri yer aldı. Buna göre U.G., borçlular ile Pana Film'in bir bağı olmadığını iddia etti, "Daha önceden de buraya bahsedilen borçlulardan dolayı geldiler, Raci Bey ile alakalı herhangi bir emare burada bulunamadı" dedi. Pana Film avukatı Pınar Sarıtaş'ın da beyanı tutanakta yer buldu: "Borçluların şirketle bağlantısı bulunmamaktadır. Tarafımıza herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Borçluların firmamızla herhangi bir hak ve alacakları bulunmamaktır."

'ÇOK SAYIDA EVRAK BULUNDU'

Tutanaktaki beyanlara göre, Şeker Faktoring'in avukatı Yunus Eryıkılmaz, haciz mahallinde borçlulara dair çok sayıda evrakın bulunduğuna dikkat çekti. Necati Şaşmaz ile borçlu Raci Şaşmaz'ın kardeş olduğunun altını çizen Avukat Eryıkılmaz'ın şu sözleri tutanakta yer aldı:

"Pana Yapım şirketinin sicil kayıtları incelendiğinde firmanın tek sahibi ve yetkilisinin dosyamız borçlusu Raci Şaşmaz olduğu görülmektedir. Dosya borçlusu Raci Şaşmaz ile vergi levhası ibraz edilen şirket yetkilisi Necati Şaşmaz kardeş olup, aynı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Pana ismi ortak kullanılan bir isimdir. Pana ismiyle başlayan ve bu ismi kullanan şirketlerde ortaklar arası organik bağın sabit olması, yetkililerin 1'inci derece akraba olması ve aynı işkolunda olmaları sebebiyle haciz yapılmasını talep ediyorum."

Şirketin avukatı Sarıtaş'ın Pana Film ile borçlular arasında hukuki, organik ve fiili bir bağ bulunmadığına dair sözleri de tutanakta yer aldı. Buna göre Avukat Sarıtaş, "Hacze itiraz ediyoruz" ifadesini kullandı. Sonrasında da Şeker Faktoring'in avukatının talebi üzerine haciz işlemine geçildi. X-ray cihazı bile alındı.

HACZEDİLEN EŞYALARIN LİSTESİ ŞÖYLE:

1 adet 350 TL değerinde bilgisayar monitörü

Değeri bilirkişi tarafından tespit edilecek X-ray cihazı

2 bin TL tutarında bilgisayar ekranı ile bilgisayar kasası; klavye ve Mouse,

Bir adet 400 TL tutarında yazıcı

2 tane 4 bin TL bedelinde 110 ekran televizyon,

1 adet 120 ekran, 4 bin 500 TL değerinde televizyon

Tutarı bilirkişi tarafından belirlenecek ahşap bir piyano

Ederi bilirkişilerce belirlenecek 1 adet regülatör

8 bin TL tutarında fotokopi makinası

Bin 500 TL tutarında 1 tane dizüstü bilgisayar

4 bin TL'lik iki bilgisayar

2 adet server kabini içerisinde 1 monitör ile 3 adet muhtelif server kasası
Memurlar.Net
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