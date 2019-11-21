1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Biri gri kategoride 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
 21 Kasım 2019 09:52
Yazdır
Biri gri kategoride 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Berkay 'kim vurdu'ya gitti magandalar tahliye oldu
21 Kasım 2019 08:42		 Yargının çarkını yine toplum çevirdi
21 Kasım 2019 07:15
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
20 Kasım 2019 23:02		 Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı
20 Kasım 2019 22:09
Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı
20 Kasım 2019 20:28		 Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna bağlayıp gaza bastı
20 Kasım 2019 20:24
Anaokulunda akılalmaz olay! Dakikalarca dövdü
20 Kasım 2019 20:04		 Sevgilisinden ayrılan öğretmen intihara kalkıştı
20 Kasım 2019 19:26
Mektupları ortaya çıktı...Ya beraber çıkarız ya batarız
20 Kasım 2019 18:23		 Bir açık kalan kamyonet kapağı vakası da Çorum'da
20 Kasım 2019 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Komisyonda10:27 - İnşaat maliyet endeksi yüzde 4,02 artış gösterdi10:13 - Trabzon FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı10:12 - Borsa güne yatay başladı10:02 - KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı09:52 - Biri gri kategoride 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu09:50 - Yerli kırmızı mercimekte fiyat yüzde 80 arttı09:42 - Hamsi yoğunluğunun 2 ay daha sürmesi bekleniyor09:42 - Kurtlar Vadisi'ne haciz geldi: X-ray cihazı bile alındı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:30 - Kılıçdaroğlu: Karar getirirlerse, erken seçime gidebiliriz09:26 - Soylu ile SP'li Cihangir İslam arasında gerginlik09:20 - 4 bin TL maaşa kaynakçı yok09:19 - Yaş çay üreticilerine kilogram başına 13 kuruş ödenecek09:13 - Karayollarında durum09:11 - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 7 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:06 - 'Hacettepe Üniversitesi öncü konumunu bir kez daha gösterdi'09:03 - Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 'suç duyurusu' kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Asgari ücrete enflasyon ayarı
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
Popüler mesleklerin yüzde 70'i bitecek
EYT'nin bedeli 800 milyar lira
Başkentte 'ücretsiz' veya 'düşük ücretle' toplu taşıma projesi
Tepkiler üzerine Camide DJ'li eğlence iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
asvel lyon-villeurbanne 2
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
ankaragücü 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam