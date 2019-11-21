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Biri gri kategoride 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
|21 Kasım 2019 09:52
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