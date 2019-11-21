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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artışla 106.802,94 seviyesine yükseldi.
 21 Kasım 2019 10:12
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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artışla 106.802,94 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 17,86 puan ve yüzde 0,02 değer kazancıyla 106.802,94 oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,12 arttı.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,45 ile iletişim oldu.

Son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile yatırımcısına kazandıran BIST 100 endeksi, dün 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 108.142,20 puana kadar yükseldi. Seans bitişine yakın ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelen olumsuz haberlerle küresel pay piyasalarında yaşanan gerileme, BIST 100 endeksinde de etkili oldu ve endeks, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) açıkladığı toplantı tutanaklarında, gelecek dönemde bir süre faiz indirimlerine ara verilmesinin hakim görüş olarak öne çıktığını kaydetti.

Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanabileceği haberlerinin piyasayı tedirgin ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin bu yönde bir gelişmenin ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde, OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu ifade eden analistler, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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