Trabzon FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı
|21 Kasım 2019 10:13
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Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve 8 Kasım'da Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında muvazzaf yüzbaşı, astsubay, teğmen, uzman çavuş ve ihraç edilen askeri öğrencilerin de yer aldığı zanlılar, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan bir askeri öğrenci tutuklandı, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanarak irtibatlaştıklarını itiraf eden 8 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İfadelerinde, örgüt tarafından askeri okullara yerleştirildiklerini belirten askeri öğrenciler, 2015-2016 yılları arasında ardışık arama yöntemiyle "mahrem imam" tarafından arandıklarını ve sohbet toplantılarına katıldıklarını anlattı.
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