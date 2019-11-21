1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnşaat maliyet endeksi yüzde 4,02 artış gösterdi

İnşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,59 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 artış gösterdi
 21 Kasım 2019 10:27
Yazdır
İnşaat maliyet endeksi yüzde 4,02 artış gösterdi

İnşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,59 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi eylülde ağustosa göre yüzde 0,59 düştü, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 4,02 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,41, işçilik endeksi yüzde 0,97 geriledi. Geçen yılın eylül ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,43 düşüş olurken, işçilik endeksinde yüzde 24,63 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,73 geriledi, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,53 artış gösterdi.

Eylülde, ağustos ayına göre malzeme endeksinde yüzde 0,61, işçilik endeksinde yüzde 1 düşüş oldu. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 1,78 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 24,93 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,73 düştü. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,25 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,84 geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 8,44 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 23,55 artış kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hamsi yoğunluğunun 2 ay daha sürmesi bekleniyor
21 Kasım 2019 09:42		 4 bin TL maaşa kaynakçı yok
21 Kasım 2019 09:20
Yaş çay üreticilerine kilogram başına 13 kuruş ödenecek
21 Kasım 2019 09:19		 Karayollarında durum
21 Kasım 2019 09:13
Popüler mesleklerin yüzde 70'i bitecek
21 Kasım 2019 07:06		 Tonlarca meyve ve sebze kabzımalların elinde kaldı
20 Kasım 2019 23:26
'Türkiye'nin Teknoloji Kaptanları' ödülleri sahiplerini buldu
20 Kasım 2019 21:41		 Kariyer planlamasını değiştirecek 'ismi duyulmamış' meslekler
20 Kasım 2019 21:01
Omnibus hesaplarla ilgili hukuki altyapı tamamlandı
20 Kasım 2019 20:57		 Türk şirket, Alman Thomas Cook'u satın aldı
20 Kasım 2019 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Komisyonda10:27 - İnşaat maliyet endeksi yüzde 4,02 artış gösterdi10:13 - Trabzon FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı10:12 - Borsa güne yatay başladı10:02 - KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı09:52 - Biri gri kategoride 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu09:50 - Yerli kırmızı mercimekte fiyat yüzde 80 arttı09:42 - Hamsi yoğunluğunun 2 ay daha sürmesi bekleniyor09:42 - Kurtlar Vadisi'ne haciz geldi: X-ray cihazı bile alındı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:30 - Kılıçdaroğlu: Karar getirirlerse, erken seçime gidebiliriz09:26 - Soylu ile SP'li Cihangir İslam arasında gerginlik09:20 - 4 bin TL maaşa kaynakçı yok09:19 - Yaş çay üreticilerine kilogram başına 13 kuruş ödenecek09:13 - Karayollarında durum09:11 - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 7 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:06 - 'Hacettepe Üniversitesi öncü konumunu bir kez daha gösterdi'09:03 - Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 'suç duyurusu' kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Asgari ücrete enflasyon ayarı
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
Popüler mesleklerin yüzde 70'i bitecek
EYT'nin bedeli 800 milyar lira
Başkentte 'ücretsiz' veya 'düşük ücretle' toplu taşıma projesi
Tepkiler üzerine Camide DJ'li eğlence iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
ankaragücü 2
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
asvel lyon-villeurbanne 2
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam