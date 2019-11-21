Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Komisyonda
|21 Kasım 2019 10:32
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.
Toplantı başlamadan önce, CHP'li milletvekilleri, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devriyle ilgili "protesto dövizleri" açtılar.
CHP'li milletvekilleri, "25 yıllık bedelsiz devir peşkeş değil de nedir?", "Tank Palet fabrikasıyla ilgili milletten neyi gizliyorsunuz?" diye seslendiler. AK Parti'li milletvekilleri de CHP'li milletvekillerine, sorularını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bütçe görüşmeleri sırasında sorabileceklerini ifade ettiler.
CHP ve AK Parti'li milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.
Daha sonra salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı.
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