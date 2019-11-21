378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yayımladığı kadroda, bölüm şartı olmayan toplamda 378 kadro yer aldı.
|21 Kasım 2019 10:55
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait 2019/6 KPSS tercih kılavuzunda sadece ön lisans mezunu olanların başvurabileceği 89 büro personeli kadrosu ve yine sadece lisans mezunlarının başvurabileceği 289 büro personeli kadro yer aldı.
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