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Gram altın 270 lira seviyelerinde

Gram altın 269,7 lira, çeyrek altın 444 lira ve Cumhuriyet altını 1.813 liradan işlem görüyor
 21 Kasım 2019 10:57
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Gram altın 270 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 269,7 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yatay seyre paralel günü önceki kapanışa göre hafif yükselişle 269,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 269,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.471 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yasayı onaylayabileceği söylentilerinin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, gelecek dönem için faiz indirimlerine ara verilmesinin hakim görüş olarak öne çıktığını belirten analistler, tutanakların altın fiyatlarını görece aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı
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