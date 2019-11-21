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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 şüpheliden 15'i tutuklandı

Dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2'si etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 21 Kasım 2019 11:00
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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 şüpheliden 15'i tutuklandı

İzmir merkezli 45 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen şüphelilere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 120'ye yükseldi.

Dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2'si etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 63'ü daha adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 3 albay, 5 binbaşı ve 5 yüzbaşının da bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 45 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 118 zanlı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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