Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü
|21 Kasım 2019 11:02
|Yazdır
Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü.
Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle bir hafta önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.
Taşınma işleminin ardından eski karakola gelen ekipler, besledikleri sokak köpeğinin kapı önünde üzgün olduğunu gördü.
Hayvanın bu haline kayıtsız kalmayan polisler, ekip aracına aldıkları köpeği yeni karakol binasına götürdü.
Yeni evine kısa sürede uyum sağlayan köpek, karakolun bahçesinde yaşamaya başladı. Veterinere götürülerek kontrolleri yaptırılan hayvan için kulübe siparişi de verildi.
Eski karakolun bulunduğu mahallenin sakinleri de taşınma işlemi sonrası köpeğin adeta ağlamaya başladığını, bu durumu gören polislerin hayvanı geride bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
21 Kasım 2019 14:08
|'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki
21 Kasım 2019 14:00
|'Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirme yapamaz'
21 Kasım 2019 12:00
|YÖK'ten 2020 uzman yardımcısı için yeterlik sınavı
21 Kasım 2019 11:40
|Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün
21 Kasım 2019 11:39
|Sağlık çalışanlarına şiddet azaldı
21 Kasım 2019 08:26
|Dipsiz Göl soruşturmasında 2'si müdür, 3 kişi açığa alındı
20 Kasım 2019 22:40
|İnternetten siyanür satışına yasak geliyor
20 Kasım 2019 18:56
|Kamudaki datalar vatandaşa açılacak
20 Kasım 2019 17:35
|TRT'den 'zarar ediyor' haberlerine ilişkin açıklama
20 Kasım 2019 17:33