1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü

Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü.
 21 Kasım 2019 11:02
Yazdır
Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü

Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü.

Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle bir hafta önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.

Taşınma işleminin ardından eski karakola gelen ekipler, besledikleri sokak köpeğinin kapı önünde üzgün olduğunu gördü.

Hayvanın bu haline kayıtsız kalmayan polisler, ekip aracına aldıkları köpeği yeni karakol binasına götürdü.

Yeni evine kısa sürede uyum sağlayan köpek, karakolun bahçesinde yaşamaya başladı. Veterinere götürülerek kontrolleri yaptırılan hayvan için kulübe siparişi de verildi.

Eski karakolun bulunduğu mahallenin sakinleri de taşınma işlemi sonrası köpeğin adeta ağlamaya başladığını, bu durumu gören polislerin hayvanı geride bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
21 Kasım 2019 14:08		 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki
21 Kasım 2019 14:00
'Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirme yapamaz'
21 Kasım 2019 12:00		 YÖK'ten 2020 uzman yardımcısı için yeterlik sınavı
21 Kasım 2019 11:40
Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün
21 Kasım 2019 11:39		 Sağlık çalışanlarına şiddet azaldı
21 Kasım 2019 08:26
Dipsiz Göl soruşturmasında 2'si müdür, 3 kişi açığa alındı
20 Kasım 2019 22:40		 İnternetten siyanür satışına yasak geliyor
20 Kasım 2019 18:56
Kamudaki datalar vatandaşa açılacak
20 Kasım 2019 17:35		 TRT'den 'zarar ediyor' haberlerine ilişkin açıklama
20 Kasım 2019 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Feyzioğlu'ndan, 'CHP'li isim Erdoğan'la görüştü' iddiasına açıklama14:23 - Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma14:20 - İYİ Parti'li Yokuş, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığını iddia etti14:18 - Bakan Selçuk'tan personel alımı paylaşımı14:15 - Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi14:08 - YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması14:03 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı14:01 - YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı14:00 - 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki13:55 - AK Parti'li Turan: Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz
13:52 - Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti13:47 - Gündüz muhtar akşam stand-up'çı13:43 - OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti13:41 - İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu13:32 - FETÖ'den yargılanan eski askeri öğrencilerin davasında 1 tahliye13:30 - Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu13:28 - Davutoğlu parti kurduktan sonra Ak Parti'den istifa edecekler iddiası13:24 - İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
Yaşar büyükanıt 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
soğan kokusu 2
ankaragücü 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam