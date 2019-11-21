1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in Öğretmenler Kupası'nda final heyecanı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliğin sportif etkinliklerle artırılması ve okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda 23 Kasım'da kupa heyecanı yaşanacak
 21 Kasım 2019 11:27
Yazdır
MEB'in Öğretmenler Kupası'nda final heyecanı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ve Turkcell'in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası için mücadele eden öğretmenler, 23 Kasım'da kupalarını almanın heyecanını yaşayacak.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Öğretmenler Kupası'nı öğretmenlerin sınıftaki azim, dirayet ve çabalarını sahalarda görünür kılmak, eğitim ve sporun birlikte hareket etme, azimle çalışma gibi ortak prensiplerine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Eğitim camiasında 1 milyonu aşkın öğretmen olduğuna işaret eden Boyacı, "Bu büyük ailenin üyelerinin katılımıyla, 81 ilin 778 ilçesinde takımlar kuruldu. Bu takımlar takvim çerçevesinde düzenlenen il müsabakalarına katıldı. Müsabakalar sonucunda illerinde birinci olan takımlar, 8 bölgede düzenlenen karşılaşmalara katıldı. Böylece bölge birincisi takımlar belirlendi." dedi.

Boyacı, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın 4 branşta yapıldığını belirterek "Türkiye genelinde, futsalda 27 kadın, 613 erkek takımı oluşturuldu. Basketbolda 23 kadın, 247 erkek takımı etkinliğe katılırken, voleybolda 121 kadın, 447 erkek takımı, masa tenisinde 107 kadın, 403 erkek takımı müsabakalarda yer aldı." bilgisini paylaştı.

İl müsabakalarının 21-30 Ekim'de, bölge yarışmalarının da 4-12 Kasım'da yapıldığını hatırlatan Boyacı, böylelikle 4 farklı branşta finale katılacak 64 takımın belirlendiğini kaydetti.

Boyacı, Ankara'da devam eden final müsabakalarının tamamlanmasının ardından 23 Kasım'da yapılacak kupa törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor federasyonlarından yetkililerin katılacağını ifade etti.

MEB'in büyük bir aile olduğunu vurgulayan Boyacı, "İnsanların eğitim hayatında her zaman kahramanı olan öğretmenleri vardır. Çocuklarımıza rol model olan öğretmenlerimizin sporun bir yaşam biçimi olması ve spora olan ilginin artması konusunda da çocuklarımızın kahramanı olacakları düşüncesiyle hareket ettik. Öğretmenlerimizi bu alanda da görünür kılmayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Boyacı, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın eğitim camiasında büyük heyecan yarattığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz bu etkinliğe tutkuyla sarıldı. Sahalarda mücadele eden öğretmenlerimizin taraftarları, meslektaşları, öğrencileri ve veliler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri turnuvada, sporun birleştirici gücü etrafında aynı heyecanda buluşturdu. Kaybedenin olmadığı, herkesin alkışlandığı, birlikte mücadele ettiği bir zemin oluştu. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de toplum da bu turnuvaya teveccüh gösterdi."

- "Öğretmenlere özel bir lig oluşturulabilir"

Eğitim camiasında bu büyüklükte bir turnuvanın daha önce yapılmadığına dikkati çeken Boyacı, şunları kaydetti:

"Öğretmenler arasında 81 vilayette yapılan bu büyüklükte bir turnuva hiç olmamıştı. Bu bir ilk oldu. Bundan sonraki süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarımızla birlikte 2020 yılında bu etkinliğimizi tekrar düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye Öğretmenler Kupası'nı geleneksel hale getirmek istiyoruz. İleriki dönemlerde öğretmenler arasında özel bir lig oluşturma hayalimiz var. 1 milyon öğretmenin bulunduğu bir aileden bahsediyoruz. Gelecek yıllarda futsal, basketbol, voleybol, masa tenisi branşlarına yenilerini de ekleyebiliriz."

Boyacı, organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonların büyük destek verdiğinin altını çizerek turnuva sürecinde il spor müdürlükleri ve il milli eğitim müdürlüklerinin uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

Kupaya her yaştan öğretmenin katıldığına işaret eden Boyacı, "Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan öğretmenler arasında milli sporcular da amatör olarak spor yapanlar da vardı. Ama hepsinin ortak özelliği öğrenciler için görünür olmak, takımları, okulları, ilçeleri adına mücadele etmekti. Onların keyifle yarıştığı bu turnuvanın heyecanı seyirciler tarafından da paylaşıldı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen köyünü anlattı, MEB'in yarışmasında birinci oldu
20 Kasım 2019 15:43		 BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
20 Kasım 2019 15:17
Öğretmenlerin Alan Değişikliği atama takvimi yayımlandı
20 Kasım 2019 15:10		 MEB'in e-Okul sistemiyle veliye 'bildirim' dönemi
20 Kasım 2019 13:08
YLSY tercih sonuçları açıklandı
19 Kasım 2019 16:32		 İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi
19 Kasım 2019 14:04
MEB öğretmenleri 24 Kasım'da etkinliklerle buluşturacak
19 Kasım 2019 12:56		 MEB, öğretmenleri 24 Kasım'da Başkentte ağırlayacak
19 Kasım 2019 11:50
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere 'sınıf içi rehberlik' dersi
19 Kasım 2019 10:38		 Bakan Selçuk: 957 ilçeye öğretmen destek noktaları açılacak
18 Kasım 2019 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma14:20 - İYİ Parti'li Yokuş, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığını iddia etti14:18 - Bakan Selçuk'tan personel alımı paylaşımı14:15 - Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi14:08 - YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması14:03 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı14:01 - YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı14:00 - 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki13:55 - AK Parti'li Turan: Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz13:52 - Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
13:47 - Gündüz muhtar akşam stand-up'çı13:43 - OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti13:41 - İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu13:32 - FETÖ'den yargılanan eski askeri öğrencilerin davasında 1 tahliye13:30 - Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu13:28 - Davutoğlu parti kurduktan sonra Ak Parti'den istifa edecekler iddiası13:24 - İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı13:22 - Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
Yaşar büyükanıt 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
soğan kokusu 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
ankaragücü 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam