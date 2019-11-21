Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, teknolojik gelişmeler nedeniyle 700 çalışanıyla yollarını ayırdı.
|21 Kasım 2019 11:30
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Bankacılık sektöründe son günlerde yaşanan bir gelişme dikkat çekici cinsten.
YAPI KREDİ'DE İŞTEN ÇIKARMALAR
Koç Holding'in sahibi olduğu Yapı Kredi, İzmir'de ve Gebze'deki Bankacılık Üssü'nde çalışan toplamda 700 çalışanını, teknolojik gelişmeleri bahana göstererek işten çıkardı.
Banka-Finans ve Sigosta İşçileri Sendikası BASİSEN ise dün 1 saat kalem bırakma eylemi yaptı.
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