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Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün

Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün: Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanıyor
 21 Kasım 2019 11:39
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Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün

Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük "Vergi, süresi içinde ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanıyor. Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz" açıklamasında bulundu.


Emlak Vergisi'nin ikinci taksidinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.

İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.
Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.


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Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.

Emlak vergisi ödemeyecek kişiler

Küçük, "Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması zorunludur." ifadesini kullandı. Bazı kimselerin sıfır oranlı emlak vergisine tabi olduğunu dile getiren Küçük, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır."
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"Muafiyet hakkı taşıyanlar ödediği vergiyi geriye dönük 5 yıl alabilir"
Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise, konut, dükkan, ofis, arsa ve arazi gibi taşınmazlara sahip olanların ödemek zorunda olduğu emlak vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 2 gecikme cezası uygulandığını söyledi.

Emlak vergisi muafiyeti şartı taşıyanların belediyeye dilekçe vermeleri gerektiğine işaret eden Kolçak, aksi takdirde emlak vergisinin tahakkuk edeceğini anlattı. Kolçak, muafiyet şartlarını taşıyanların geriye dönük 5 yıl için düzeltme yapabildiğini ve varsa ödenen verginin iadesini belediyeden talep edebileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olan eşlerden her ikisinin de bir evi varda bunlardan birinde oturuyor diğerinden kira geliri alıyorlarsa ancak bir konut için sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilirler. Emekli sahip olduğu tek konutu kiraya verip kızı veya oğlunun evinde oturursa yine emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Ayrıca yazlık niteliğinde ara sıra kullanılan evlerde emlak vergi muafiyetinden yararlanamaz. Evin sürekli ikametgah olarak kullanılıyor olması lazım."

Kolçak, bu yıl gayrimenkul alanların emlak vergisi ödemeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene gayrimenkul satın alanlar 2020'de emlak vergisi ödemeye başlayacak. Ancak belediyeye bu sene bildirim yapmak gerekiyor. Emlak vergi ödemeleri ilgili belediye veznelerinden, e-Devlet üzerinden, PTT veya belediyelerin kendi web siteleri üzerinden banka kartlarıyla anlaşmalı banka hesaplarına ödenebilir."
Anadolu Ajansı
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