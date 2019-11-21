İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda
|21 Kasım 2019 11:59
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TBMM İçişleri Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzalarını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.
Güvenç, TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un sunduğu kanun teklifinin, bugün görüşülecek teklifin 68. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, kanun tekliflerinin birleştirilmesi önerisini komisyonun oyuna sundu.
Öneri kabul edildi ve Başkan Şentop'un kanun teklifinin birleştirildiği Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin esas alınması kararlaştırıldı.
Kanun teklifinin söz konusu maddesiyle Türk Vatandaşlığı Kanununda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılacak.
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