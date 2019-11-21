1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirme yapamaz'

Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının talimatı üzerine bilirkişi raporlarının incelenmesi sonucunda, uzmanlık alanı dışında rapor hazırlandığı ve raporlarında hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapıldığını tespit etti ve bilirkişileri uyardı.
 21 Kasım 2019 12:00
Yazdır
'Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirme yapamaz'

Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının talimatı üzerine bilirkişi raporlarının incelenmesi sonucunda, uzmanlık alanı dışında rapor hazırlandığı ve raporlarında hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapıldığını tespit etti ve bilirkişileri uyardı.

Yapılan incelemelerin devam edeceğini bildirine Bölge Kurulları, aksi tutum sergileyen bilirkişilerin sicilden ve bilirkişi listesinden kalıcı veya geçici olarak çıkarma ya da uyarma gibi disiplin işlemlerinin uygulanacağını belirtti.

İşte O Açıklama
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
21 Kasım 2019 14:08		 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki
21 Kasım 2019 14:00
YÖK'ten 2020 uzman yardımcısı için yeterlik sınavı
21 Kasım 2019 11:40		 Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün
21 Kasım 2019 11:39
Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü
21 Kasım 2019 11:02		 Sağlık çalışanlarına şiddet azaldı
21 Kasım 2019 08:26
Dipsiz Göl soruşturmasında 2'si müdür, 3 kişi açığa alındı
20 Kasım 2019 22:40		 İnternetten siyanür satışına yasak geliyor
20 Kasım 2019 18:56
Kamudaki datalar vatandaşa açılacak
20 Kasım 2019 17:35		 TRT'den 'zarar ediyor' haberlerine ilişkin açıklama
20 Kasım 2019 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma14:20 - İYİ Parti'li Yokuş, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığını iddia etti14:18 - Bakan Selçuk'tan personel alımı paylaşımı14:15 - Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi14:08 - YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması14:03 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı14:01 - YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı14:00 - 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki13:55 - AK Parti'li Turan: Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz13:52 - Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
13:47 - Gündüz muhtar akşam stand-up'çı13:43 - OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti13:41 - İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu13:32 - FETÖ'den yargılanan eski askeri öğrencilerin davasında 1 tahliye13:30 - Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu13:28 - Davutoğlu parti kurduktan sonra Ak Parti'den istifa edecekler iddiası13:24 - İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı13:22 - Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
Yaşar büyükanıt 2
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
ankaragücü 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam