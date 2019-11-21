'Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirme yapamaz'
Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının talimatı üzerine bilirkişi raporlarının incelenmesi sonucunda, uzmanlık alanı dışında rapor hazırlandığı ve raporlarında hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapıldığını tespit etti ve bilirkişileri uyardı.
|21 Kasım 2019 12:00
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Konya, Sakarya ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının talimatı üzerine bilirkişi raporlarının incelenmesi sonucunda, uzmanlık alanı dışında rapor hazırlandığı ve raporlarında hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapıldığını tespit etti ve bilirkişileri uyardı.
Yapılan incelemelerin devam edeceğini bildirine Bölge Kurulları, aksi tutum sergileyen bilirkişilerin sicilden ve bilirkişi listesinden kalıcı veya geçici olarak çıkarma ya da uyarma gibi disiplin işlemlerinin uygulanacağını belirtti.
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