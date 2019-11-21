1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce' iddiasına yanıt

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan dünki yazısında, CHP'li bir ismin partisinin genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğünü iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü. Muharrem İnce de, "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
 21 Kasım 2019 12:05
Yazdır
'Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce' iddiasına yanıt

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialar sonrası "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" dedikoduları dolaşmaya başladı. Bu iddialarla ilgili açıklama yapan İnce, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim. O ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına telefonla bağlananCHP Milletvekili Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'den önemli bir isim Erdoğan'la Saray'da görüştü" şeklindeki iddiasına ilişkin, "Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telafuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır.

"Oyunu bozmuştur"

Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez." dedi.

İnce ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'linin bulunup disipline sevk etmesi gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü.Turan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle; Saray'a yakın olan haber kaynağım: "Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber." dedi. "Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?" dedim. Haber kaynağım ısrar ederek: "Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!" dedi ve anlattı: "9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin 'Saray' bizim 'Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı. CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler. Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İYİ Parti'li Yokuş, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığını iddia etti
21 Kasım 2019 14:20		 Bakan Selçuk'tan personel alımı paylaşımı
21 Kasım 2019 14:18
Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi
21 Kasım 2019 14:15		 AK Parti'li Turan: Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz
21 Kasım 2019 13:55
Davutoğlu parti kurduktan sonra Ak Parti'den istifa edecekler iddiası
21 Kasım 2019 13:28		 Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızla asla ilgisi yoktur!
21 Kasım 2019 12:57
Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu toplandı
21 Kasım 2019 12:41		 Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
21 Kasım 2019 12:14
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda
21 Kasım 2019 11:59		 '150'si general/amiral toplam 17 bin 866 personel ihraç edildi'
21 Kasım 2019 10:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma14:20 - İYİ Parti'li Yokuş, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığını iddia etti14:18 - Bakan Selçuk'tan personel alımı paylaşımı14:15 - Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi14:08 - YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması14:03 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı14:01 - YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı14:00 - 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki13:55 - AK Parti'li Turan: Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz13:52 - Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
13:47 - Gündüz muhtar akşam stand-up'çı13:43 - OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti13:41 - İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu13:32 - FETÖ'den yargılanan eski askeri öğrencilerin davasında 1 tahliye13:30 - Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu13:28 - Davutoğlu parti kurduktan sonra Ak Parti'den istifa edecekler iddiası13:24 - İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı13:22 - Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
asvel lyon-villeurbanne 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
Yaşar büyükanıt 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam