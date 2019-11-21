Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
|21 Kasım 2019 12:14
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Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.
Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi
partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi
hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok
iyi bilmektedir.
Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz.
Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz."
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