İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı güzel sanatlar liselerindeki müzik öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) öğretim üyeleri destek sağlıyor.

İTÜ ve MEB arasında 15 Nisan'da imzalanan "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, güzel sanatlar lisesi müzik öğretmenleri ve İTÜ TMDK öğretim üyeleri, hizmet içi eğitim çerçevesinde bir araya geldi.

Eğitim programına güzel sanatlar liselerinden 300'e yakın öğretmen ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan 14 öğretim üyesi katıldı.

Programın ilk gününde Öğretim Üyesi Dr. Tunç Buyruklar, "Çalgı Bakım ve Onarım" konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleştirdi.

Eğitimin 2'nci gününde ise ud, gitar, bağlama, kanun, kemane, ney, koro, çalgı toplulukları ve Türk müziği teorisi olmak üzere 9 alanda hizmet içi eğitim çalışmaları yapıldı.

Çalışmaları, İTÜ TMDK'dan gitar zümresi için Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu ve Öğretim Görevlisi Tufan Kurdoğlu, bağlama zümresi için Prof. Dr. Adnan Koç, ney zümresi için Doç. Dr. Ali Tüfekçi, kanun zümresi için Doç. Ayşegül Kostak Toksoy, Türk müziği teorisi için Öğretim Üyesi Dr. Şirin Karadeniz, ud zümresi için Öğretim Görevlisi Mehmet Bitmez, koro zümresi için Öğretim Görevlisi Yeşim Altınel Çoban, kemane zümresi için Öğretim Görevlisi Kadir Verim ve çalgı toplulukları zümresi için de Öğretim Görevlisi Erdem Şimşek yürütüyor.

- "İTÜ'nün deneyimli kadrosunu okullarımıza taşımak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda, güzel sanatlar liselerindeki ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevli müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri için İTÜ ile iş birliğine gittiklerini belirten Özer, "İTÜ TMDK'nın çok deneyimli bir kadrosu ve önemli bir birikimi var. Bu birikimi öğretmenlerimiz üzerinden okullarımıza taşımak istiyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımında güzel sanatlar liselerimiz yer aldı. Aralık ayı içerisinde de BİLSEM'lerdeki müzik öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz." bilgilerini verdi.

Mahmut Özer, sürece destek veren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya, İTÜ TDMK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu'na ve öğretim elemanlarına, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve eğitimlerde yer alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

- "MEB'in eğitim atılımına elimizden gelen desteği vereceğiz"

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu da MEB ile yapılan protokol gereği çalışmalara çok önem verdiklerini ifade etti.

MEB ile iş birliği kapsamında başlayan sürece en üst seviyede katkı vermek için uğraştıklarını ifade eden Murtezaoğlu, İstanbul'da ve Ayvalık'ta gerçekleştirilen hizmet içi eğitim ile geniş katılımlı ve akademik bir yöntem çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.

Serpil Murtezaoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim atılımı çalışmalarına her zaman elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.