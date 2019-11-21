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Yargıtay 62 darbe davasında karar verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz üzerine gelen 62 darbe girişimi davasını sonuçlandırdı
 21 Kasım 2019 12:19
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Yargıtay 62 darbe davasında karar verdi

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik açılan ve yerel mahkemelerce sanıklar hakkında çeşitli cezalara hükmedilen 62 darbe girişimi davasında kararını verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan ve yerel mahkemeler tarafından tamamlanan davalar temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Yerel mahkemelerin verdiği kararlara yönelik dosya üzerinden temyiz incelemesine geçen Daire, bugüne kadar 62 darbe girişimi davasında karar verdi. Daire, diğer darbe davalarına yönelik incelemesini ise sürdürüyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ilk kararını Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin örgütün sözde "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü kurmay binbaşı Murat Yılmaz hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayarak verdi.

- İlk karar 14 Temmuz 2017'de

Sonuçlandırılan ilk darbe girişimi davası olan bu davada yerel mahkemenin 5 Ocak 2017'de verdiği hükmü 14 Temmuz 2017'de onayan Daire, böylece darbe girişiminin ardından geçen bir yılllık süreçte ilk kararını ve onama hükmünü vermiş oldu.

Bu kararıyla FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kesinleştiren Daire, dış destekle FETÖ tarafından yapılan terör suçu darbenin tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu, ayrıca konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği tespitlerini yaptı.

Kararında, darbe girişimine yönelik değerlendirmeler yapan Daire, "hata kavramı" ve "ByLock" konularını da ele alarak yol gösterici tespitlerde bulundu.

Daire, örgütün kuruluşundan 15 Temmuz sürecine kadar örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından belirlenen ideolojisi doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek üzere eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiği ve TCK'nin ilgili maddesi kapsamında silahlı terör örgütü olduğunu vurguladı.

- Başyaver Yazıcı'nın cezası az bulundu

Önemli darbe davalarında verilen kararlara bakıldığında ise Daire, darbe girişiminde FETÖ'nün görevlendirme emrine rağmen görev yerine dönmediği, talimat doğrultusunda hareket etmediği, emrindeki birliklere "darbeye iştirak edilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" yönünde emir verdiği tespitleri yapılan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan'ın beraatini onadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozan Daire, Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ayrıca Erdoğan'a suikast girişimi davasında aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını da onadı.

- Malatya'daki darbe davası

Malatya'daki darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezası ile aralarında eski 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş'ın da bulunduğu 14 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ile eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı hakkındaki müebbet hapis cezalarına yönelik onama kararı verildi.

Dairenin gerekçesinde, Huduti'nin, valiyle telefon görüşmesinde devletin yanında olduğunu ifade etmesine rağmen adli ve idari makamlara karargahtaki kalkışmaya ilişkin fiil ve failler hakkında ayrıntılı bilgi vermediği belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine katılan eski 4 subaya verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ile bir eski üsteğmene verilen "müebbet" hapis cezalarını da onadı.

Daire, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında ise 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezası ile eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını ve olay sırasında ambulans şoförlüğü yapan iki erin beraatini de onadı.

Eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada bir sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa verilen müebbet hapis cezasının da onanmasına hükmeden Dairenin kararıyla, iki sanık hakkındaki 9'ar yıl hapis cezası da kesinleşti.
Anadolu Ajansı
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