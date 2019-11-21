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Eski Uşak belediye başkanı Erdoğan'ın yargılamasına devam edildi

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak belediye başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski belediye başkan yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmalarına devam edildi.
 21 Kasım 2019 12:21
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Eski Uşak belediye başkanı Erdoğan'ın yargılamasına devam edildi

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak belediye başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski belediye başkan yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmalarına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ve Ömer Oktay Akarca ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Ali Erdoğan, suçsuz olduğunu, 3 yıldır siyaseten cezalandırıldığını iddia etti.

Uşak'ta iki kez belediye başkanı seçildiğini, görev yaptığı sürece devletin imkanlarını koruduğunu, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını öne süren Erdoğan, "FETÖ'yle iltisaklı hiçbir derneğe üye olmadım, Bank Asya'da hesabım yok. 17-25 Aralık sürecinden önce yani 2012 yılında çocuklarımı FETÖ ile iltisaklı okullardan aldım. ByLock kullanıcısı değilim. Yani FETÖ hiçbir ilişkim olmadı. Belediye başkanı olduğum dönemde her siyasetçinin olduğu kadar FETÖ ile tanışıklığım var. FETÖ şablonu içinde hiçbir zaman olmadım. Mal beyanlarım ortada. Ben Ülkücü bir kişiyim, vatansever ve milliyetçiyim." şeklinde savunma yaptı.

Hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını savunan Ali Erdoğan, şunları anlattı:

"İkinci belediye başkanlığı dönemimde FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir temizlik firmasına ihale verdiğim iddia ediliyor. Bu iddiayı eski belediye başkan yardımcısı ortaya atıyor. Söz konusu firma 16 Ekim 2019'da yani yaklaşık bir ay önce yine Uşak Belediyesinin 4,5 milyon liralık temizlik ihalesini aldı. Bunu anlamak mümkün değil. Üç yıldır çalışamıyorum, ekonomik durumumuz kötü, mal varlıklarımın üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Bir an önce mahkemenin sonuçlanmasını ve suçsuzluğumun kanıtlanmasını istiyorum."

Sanık Aysun Erdoğan da hiçbir zaman FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri sürerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanık Ömer Oktay Akarca suçsuz olduklarını savunarak beraatini istedi.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, müvekkiliyle ilgili iddiaların somut delillere dayanmadığını savunarak yargılamanın bir an önce sona ermesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski belediye başkan yardımcısı Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski belediye başkan yardımcısı Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Ömer Oktay Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşinin tahliyesine karar vermişti.
Anadolu Ajansı
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