YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik
|21 Kasım 2019 12:19
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Times Higher Education (THE) üniversite sıralama sisteminin alan sıralamasında tıp ve sağlık alanında ilk 500'e giren Hacettepe, İstanbul ve Koç üniversitelerini kutladı.
Saraç, Twitter'dan, THE tarafından yapılan dünya bilim alanı sıralamasında tıp ve sağlık alanında yer alan toplam 775 üniversite içerisinde Türkiye'den ilk 500'de 3, toplamda 22 üniversitenin yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Geleceğe daha güvenle bakıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Tıp ve sağlık alanında ilk 500'e giren Hacettepe, İstanbul ve Koç üniversitelerini tebrik eden Saraç, "Tıp eğitimi alanındaki başarılarımızın yabancı üniversite sıralama kuruluşları tarafından da açıklanması, Türk yükseköğretimi açısından gurur verici." paylaşımında bulundu.
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