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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.798,00 lira oldu
 21 Kasım 2019 12:40
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.798,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,80 270,00 269,60 269,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.778,00 1.799,00 1.777,00 1.798,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.738,00 1.758,00 1.737,00 1.757,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 868,00 878,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 434,00 439,00
Anadolu Ajansı
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