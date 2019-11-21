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Bilim insanları çocuk fizyoterapisindeki yeni gelişmeler için buluştu

Türkiye'den ve dünya genelinden araştırmacılar, serebral palsi, spina bifida, romatizma gibi pediatrik rehabilitasyonun farklı alanlarındaki yeni bilimsel gelişmeleri ele almak üzere 5. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresinde bir araya geldi - Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel:- "Fizyoterapistler olarak ana hedefimiz bebekler ve çocukların hayatında fark yaratabilmek"
 21 Kasım 2019 12:51
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Bilim insanları çocuk fizyoterapisindeki yeni gelişmeler için buluştu

Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinden bilim insanları, serebral palsi, spina bifida ve romatizma gibi pediatrik rehabilitasyonun farklı alanlarındaki yeni bilimsel gelişmeleri ele almak üzere 5'inci Pediatrik Rehabilitasyon Kongresinde bir araya geldi.

Çocuk Fizyoterapistleri Derneğince düzenlenen kongrenin açılış töreni, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Riskli bebek, serebral palsi, spina bifida, nöromusküler hastalıklar, çocuklarda görülen romatizmal durumlar gibi pediatrik rehabilitasyonun çeşitli alanlarındaki bilimsel gelişmelerin ele alınacağı kongreye, çok sayıda akademisyen ve fizyoterapist katıldı.

HÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, yaptığı konuşmada, kongrenin üniversiteleri bünyesinde yapılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetinin ancak ekibin bütün elemanlarının nitelikli olmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Özen, kongreye bildirileri ve posterleriyle destek veren Türk bilim insanlarına, katılımcı fizyoterapistlere ve kongreyi organize eden Çocuk Fizyoterapistleri Derneği yönetim kuruluna teşekkür etti.

HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Yazıcıoğlu da Türkiye'deki fizyoterapistlerin yüzde 47'sinin çocuk alanında çalıştığını, bu rakamın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kongre aracılığıyla da birçok kişinin yeni yaklaşımları, teknolojileri ve çocuk alanında uygulanan farklı yöntemleri öğrenme imkanı bulacağını aktaran Yazıcıoğlu, kongrenin faydalı geçmesi temennisinde bulundu.

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, büyüyen, değişen ve gelişmekte olan çocuk için uyarlanmış, kişiselleştirilmiş rehabilitasyon müdahalelerinin kanıta dayalı olarak sunulmasının tüm rehabilitasyon ekibinin amacı olduğunu vurgulayarak, "Fizyoterapistler olarak ana hedefimiz bebekler ve çocukların hayatında fark yaratabilmek." dedi.

Anadolu Ajansı
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