Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızla asla ilgisi yoktur!
|21 Kasım 2019 12:57
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AK PARTİLİ NUMAN KURTULMUŞ: CUMHURBAŞKANIMIZIN ASLA BİR İLGİSİ YOKTUR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." dedi. AK Partili Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
"CHP ya da başka bir siyasi partinin nasıl gelişeceği bizi etkilemez ki? Milletle olan ittifaklarımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bizim, CHP'nin ya da başka partinin iç işleyişinin ne olacağına ne karar veririz, ne de bizim için bir güç olur. Siyasi hayatımızda hiç düşünmedik.
Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler.
Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı. Niye yapıldı? Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden CHP içerisinde bir takım tartışmalarda taraf olmak gibi pozisyonlar olabilir. Bilmediğimiz bir konu olduğu için, CHP niye böyle davranır, Kılıçdaroğlu niye böyle söyler, Rahmi Turan niye böyle yazar bunları bilmediğimiz için bilmediğimiz konu üzerinde yorum yapıyoruz. Bildiğimiz şey şudur. Cumhurbaşkanımızın bu iddialarla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir."
İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI?
CHP'de 37. Kurultay süreci başlarken Sözcü gazetesinde Rahmi Turan'ın köşesinde gündeme getirdiği, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Beştepe'ye plakası değiştirilmiş araçla gizlice giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve Erdoğan'ın "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP genel başkanı olman gerekir. Düşün karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum" dediği iddiası tartışma yaratmıştı.
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