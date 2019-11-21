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Yargıtay karar verdi, asfalt söküldü

Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan asfalt yolun bir bölümü mahkeme kararıyla "eski haline" getirildi. Asfalt yoldan bir anda tarlaya geçen sürücüler zor anlar yaşıyor
 21 Kasım 2019 13:03
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Yargıtay karar verdi, asfalt söküldü

Çatalca ve Büyükçekmece'yi birbirine bağlayan asfalt yolun 261 metrelik bölümü mahkeme kararıyla eski haline getirildi. 6 yıldır süren davada Yargıtay'ın onamasıyla dava açan kişinin tarlasından geçen yolun 261 metresinde asfalt söküldü.

Sökülen yola, "Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay'ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yok eski haline getirilmiştir" yazılı tabela konuldu.

"ARAÇLARIMIZ BURADA MAHVOLUYOR"

Uzun süredir bu yolu kullanan araç sürücüleri de karardan olumsuz etkilendi. Asfaltın kazıldığı bozuk yoldan geçmek zorunda kalan sürücüler, durumdan şikayetçi. Mustafa Yücel, "Arabamızda ön düzen diye bir şey kalmadı. Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Yetkililerden yolun bir an önce eski haline getirilmesini istiyoruz" dedi.

Eski haline getirilen yolu kullanan bir diğer sürücü Muhammet Ferman ise yolun kış mevsiminde daha da kötü olacağını söyledi. Yoldan ancak traktörle rahatlıkla geçilebileceğini belirten Ferman, "Sabah akşam bu yolu kullanan insanlarız. Burada bir mağduriyetimiz var. Büyükşehirden ve ya devletimizden bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Araçlarımız burada mahvoluyor. Yarın hiç gitmeyecek, kar var kış var" diye konuştu. Öte yandan asfalt yol ve kazılan bölümü havadan da fotoğraflandı.
DHA
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